Bild: Ramon Espinosa/AP/KEYSTONE

Trump will Reisebestimmungen für Kuba wieder verschärfen

US-Präsident Donald Trump will die Reisebestimmungen für US-Bürger nach Kuba wieder verschärfen und Zahlungen an das Militär des kommunistischen Inselstaates verbieten. Das sagte ein ranghoher Vertreter aus dem Weissen Haus am Donnerstagabend (Ortszeit).

Die Schritte will Trump am Freitag bei einem Auftritt in Miami verkünden. Der Republikaner grenzt sich damit von der Annäherungspolitik seines Vorgängers Barack Obama an Kuba ab. Allerdings sollen die angekündigten Massnahmen nicht sehr weit gehen und hätten eher Symbolcharakter, hiess es.

So können US-Amerikaner auch weiterhin unter bestimmten Bedingungen nach Kuba reisen, etwa wenn sie Familienmitglieder besuchen wollen oder an einem kulturellen, religiösen oder akademischen Austauschprogramm teilnähmen.

Trumps Regierung schaffe lediglich die Möglichkeit ab, sich selbst einen Bildungsaufenthalt in Kuba organisieren zu können, ohne über einen Reiseanbieter zu gehen. Solche unter dem Schlagwort «People to People» bekanntgewordenen Reisen hatte die Obama-Regierung im vergangenen Jahr erlaubt.

Militär und Geheimdienst tabu

Trump will zudem das US-Finanzministerium und andere amerikanische Behörden anweisen, dass sie Regeln erlassen, die direkte Zahlungen an Kubas Militär und Geheimdienste verbieten, wie aus dem Weissen Haus verlautete.

Unter Obama hatten die USA und Kuba Ende 2014 völlig überraschend eine Wende in ihrem jahrzehntelang zerrütteten Verhältnis eingeleitet. Im Sommer 2015 nahmen sie wieder diplomatische Beziehungen auf.

Seit dem Besuch Obamas in Havanna im März 2016 gibt es Direktflüge zwischen beiden Ländern. Zudem machen aus den USA kommende Kreuzfahrtschiffe verstärkt Halt in der Hauptstadt Havanna.

Trump hatte den Aussöhnungsprozess seines Vorgängers zunächst unterstützt. Später sprach er von einem «schwachen Abkommen» und kritisierte Kubas Reformen als wenig überzeugend.

Die Massnahmen, die der Republikaner am Freitag verkünden will, zielten auf die repressiven Teile in der kubanischen Regierung ab, nicht auf das kubanische Volk, erklärten Vertreter aus dem Weissen Haus vor Journalisten.

Die Regierung in Havanna müsse bestimmte Bedingungen erfüllen und angekündigte Reformen umsetzen, wenn ihr daran gelegen sei, die Beziehungen zu verbessern, hiess es. Dazu zählten etwa freie und faire Wahlen sowie die Freilassung von politischen Gefangenen.

Volk im Mittelpunkt

«Wir wollen, dass die Beziehung so ist, dass das kubanische Volk durch wirtschaftlichen Austausch gefördert wird», sagte einer der Regierungsmitarbeiter. Dieser Prozess sei bereits begonnen worden, er lasse sich nicht rückgängig machen.

Ziel von Trumps Politik ist es demnach auch, amerikanischen Unternehmen nicht zu schaden, die bereits damit begonnen haben, Geschäfte in Kuba zu machen.

Mit Miami hat sich Trump einen symbolischen Ort für seine Rede ausgesucht. Die Stadt liegt nur wenige hundert Kilometer von Havanna entfernt. Zudem ist sie eine Hochburg von Exil-Kubanern. (sda/dpa)

Kuba vs. USA in Worten

Das könnte dich auch interessieren: Das Bundesrats-Karussell dreht bereits: Diese Politiker könnten Burkhalter beerben EU schafft jetzt die Roaming-Gebühren ab – darum zahlen Schweizer nun gar mehr Medikamente neu interpretiert – Teil 2! 20 Gründe in Bildern, warum du deinen Bart nicht abrasieren solltest Mueller ermittelt jetzt offiziell gegen Trump Kein Ende in Sicht: Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet Swiss enthüllt neuestes Flugzeug Good-News für Betroffene – Start-up bringt App gegen Migräne Verdiente Krönung einer grandiosen Karriere: Mark Streits kurioser Stanley-Cup-Triumph Dress like a «Goodfella»: So geht der perfekte Mafia-Look – vom Hut bis zum Hemdkragen Putin-Kritiker Nawalny muss ins Gefängnis: «Jetzt verpasse ich Depeche Mode» SBB-Mitarbeiter müssen sich auf Jobs neu bewerben Katar kauft Kampfflugzeuge von den USA Inferno in London: Opferzahl steigt Ein Abend im Luxus-Restaurant: So sieht ein Menü für 400 Franken aus Starkoch Gordon Ramsay kriegt Filet auf einem Dachziegel serviert ... und ist sprachlos Roman Josi mit Tränen in den Augen: «Es war die beste Zeit unseres Lebens» Macron-«Tsunami» bei Parlamentswahl: Der Durchmarche Lucrezia Borgia: Die päpstliche Bastardbrut der Renaissance «Die mächtigste Konsole der Welt» – diese 5 Dinge musst du über die neue Xbox One X wissen Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Die 5 Phasen der Trennung Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Jupiter ist nicht nur der grösste Planet – er hält noch einen anderen Rekord Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo