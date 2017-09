Bild: AP/U.S. Marine Corps

Der längste Krieg der USA – Trump schickt 3000 weitere Soldaten nach Afghanistan

Donald Trump will den Krieg in Afghanistan «verschärfen». Jetzt macht der US-Präsident ernst: Die USA stocken die Zahl der Soldaten in Afghanistan um 3000 auf. Das sagte Verteidigungsminister James Mattis am Montag im Pentagon, wie ein Sprecher bestätigte. Einige der zusätzlichen Kräfte sind demnach bereits auf dem Weg in das Land am Hindukusch.

Das US-Militär hat derzeit rund 11'000 Soldaten in Afghanistan. Der Einsatz ist mit fast 16 Jahren der längste Krieg der USA.

Die Sicherheitslage in dem Land hat sich mit dem Erstarken der radikalislamischen Taliban zuletzt wieder deutlich verschlechtert. Nach Militärangaben kontrollieren die Aufständischen rund elf Prozent des Landes. Weitere knapp 30 Prozent gelten als umkämpft. Zudem gibt es einen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Die USA haben in Afghanistan zum einen Ausbilder im Rahmen der NATO-Mission «Resolute Support» im Einsatz. Zum anderen fliegen sie unabhängig davon auch Luftangriffe und sind mit Spezialkräften vor Ort. (sda/dpa)

