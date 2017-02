Bild: HANDOUT/REUTERS

Raketenversuch: Iran testet Trump – seine Reaktion überrascht

Im Wahlkampf warb Donald Trump mit einem harten Kurs gegenüber Iran. Teherans Raketentest prüft somit auch die Entschlossenheit des neuen US-Präsidenten - dessen Reaktion überrascht.

Christoph Sydow

Neun Tage liess sich Iran Zeit für die erste Provokation in Richtung des neuen US-Präsidenten Donald Trump: Am Sonntag testete das Regime eine ballistische Mittelstreckenrakete. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums explodierte die Rakete nach rund tausend Kilometern beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

Erst am Mittwoch bestätigte Teheran den Test offiziell. Das iranische Verteidigungsministerium betonte jedoch, man habe damit weder gegen das Atomabkommen, noch gegen Uno-Resolution 2231 verstossen. In der Resolution, die im Juli 2015 in Zusammenhang mit dem Nukleardeal einstimmig verabschiedet wurde, heisst es: «Iran ist aufgefordert, keine Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen Flugkörpern durchzuführen, die dazu angelegt sind, Kernwaffen zum Einsatz bringen zu können, einschliesslich Starts unter Verwendung von Technologie für solche ballistischen Flugkörper.»

Iran behauptet, dass das kein striktes Verbot für Raketentests bedeute und bestreitet zudem, dass die getestete Rakete überhaupt mit einem atomaren Sprengkopf bestückt werden könnte.

Iran provoziert, Trump schweigt

Die USA sehen das anders: Der am Sonntag abgefeuerte Flugkörper hätte eine 500-Kilogramm-Last 300 Kilometer weit tragen können, behauptete die von Trump gerade erst eingesetzte US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. «Das ist mehr als genug, um eine Atomwaffe abzuwerfen.» Die USA würden Iran beibringen, dass sie so etwas niemals akzeptierten.

Doch passiert ist seither wenig. Der sonst so mitteilsame Trump hat sich selbst noch gar nicht zu der Provokation geäussert, sein Sprecher Sean Spicer sagte lapidar: «Wir haben mitbekommen, dass Iran diese Rakete abgefeuert hat. Wir gucken uns das jetzt genau an.» Der Sicherheitsberater des Weisses Hauses, Ex-General Michael Flynn, reagierte am Mittwochabend schärfer im Ton: Der Test verstosse gegen die Uno-Resolution, der Iran gefährde die USA und deren Verbündete in der Region. Man nehme dies «zur Kenntnis», fügte Flynn nachdrücklich hinzu - was er damit genau meint, ist unklar.

Bild: Carolyn Kaster/AP/KEYSTONE

Darüber hinaus reagierte die US-Regierung ähnlich wie Barack Obama nach dem letzten iranischen Raketentest im vergangenen Jahr: Sie berief eine Sitzung des Uno-Sicherheitsrats hinter verschlossenen Türen ein, um über den Test und seine Folgen zu beraten. Kontinuität statt Konfrontation also.

Dabei hatte Trump im Wahlkampf wieder und wieder eine radikale Abkehr von der Iran-Politik seines Vorgängers angekündigt. Obama habe viel zu schwach und nachgiebig agiert und sich von Teheran über den Tisch ziehen lassen. «Meine Priorität Nummer eins ist es, den desaströsen Deal mit Iran aufzulösen», versprach Trump. Später schränkte er ein, dass das Abkommen zumindest in vielen Punkten nachverhandelt werden müsste.

Rohanis Nadelstiche

Mit seinen Äusserungen im Wahlkampf hat Trump dafür gesorgt, dass der Raketentest auch ein erster Test für die aussenpolitische Entschlossenheit des neuen Präsidenten ist. Und prompt zeigten sich erste Republikaner enttäuscht.

Jetzt auf

Sie forderten, den Druck auf das iranische Regime sofort zu erhöhen. Bob Corker, Chef des Ausschusses für Aussenpolitik im US-Senat, plädierte dafür, Teheran für den Raketentest zur Rechenschaft zu ziehen. «Iran darf nicht länger einen Freibrief erhalten», so der Republikaner. Er beeilte sich, der Regierung die Unterstützung des Kongresses für weitere Schritte gegen Iran zuzusichern. Doch das Weisse Haus schweigt.

Irans Präsident Hassan Rohani setzte derweil am Mittwoch den nächsten Nadelstich Richtung Trump. Der neue US-Präsident sei unreif und kenne die politische Weltkarte nicht. «Für Leute wie ihn, die nie in der Politik waren und in einer anderen Welt lebten, ist die politische Bühne Neuland», sagte Rohani. Dann schob er eine Warnung in Richtung Washington hinterher: «Er wird lange brauchen, und es wird die USA viel kosten, bis er lernt, was in der Welt vor sich geht.»

