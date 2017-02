«Saturday Night Live» – Melissa McCarthy kann nicht nur Spicer gottvoll parodieren

Für «Saturday Night Live» (SNL) ist der neue Präsidfent ein Geschenk des Himmels: Die Sendung hatte nicht mehr so gute Einschaltquoten, seit Betty White vor sechs Jahren Jay Z interviewt hat. Dass Donald Trump der Comedy-Show attestiert hat, sie werde immer schlechter, sei «voreingenommen» und «nicht anschaubar» dürfte nur zu deren Erfolg beigetragen haben.

Auch sein Sprecher Sean Spicer schoss gegen Alec Baldwin und Co.: «Alec war mal lustig und ist nur noch gemein. Das ist unglücklich. SNL war echt mal komisch», jammerte Sean Spicer beim Sender «Extra». Kein Wunder, denn auch er selbst war in der Show mit Schwung auf den Arm genommen worden – und Melissa McCarthy, die Spicer so genial parodiert hatte, legte in der neusten Folge nach.

Die dreifache McCarthy

Und zwar nicht nur einmal: Die Schauspielerin trat einmal als Beraterin Kellyanne Conway auf, dann als Sean Spicer und schliesslich als Jeff Sessions, der neue Generalstaatsanwalt. In der Rolle Kellyanne Conway wird zuerst CNN-Moderator Jake Tapper (gespielt von Beck Bennett) von ihr gestalkt.

«Kellyanne, was machst du hier???», fragt Tapper, als er nach Feierabend Conway überraschend in seiner Wohnung antrifft. Sie antwortet: «Ich will Teil der Nachrichten sein, Jake. Was sollte ich sonst tun? Du hast nicht auf meine Anrufe geantwortet. Du hast deine Nummer geändert. Ich lasse mich nicht ignorieren!»

Danach machte McCarthy erneut auf Sean Spicer und zog eine «Pressekonferenz» im neuen Stil des Weissen Hauses durch: «Okay, ich bin jetzt bereit für Fragen, und vielleicht werde ich durchdrehen, wenn es dumme Fragen gibt. Wo wir gerader von durchdrehen und dumme Fragen stellen sprechen: Glenn Thrush, New York Times, dummer Schreiberling, leg' los!»

Im Weiteren erklärt McCarthy als Sean Spicer, wie die Flughafensicherheit (TSA) zukünftig an der Grenze die «Falschen» erkennt, um dann in besten Südstaaten-Genuschel Jeff Sessions, den neuen Generalstaatsanwalt, aufs Korn zu nehmen.

Wier schon bei McCarthys ersten Auftritt als Spocer gab es vom Publikum viel Lob für ihren Auftritt.

