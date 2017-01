Meeresverschmutzung: 40 Grosskonzerne wollen Plastik reduzieren

Autobomben fordern Dutzende Tote in Kabul

Bei einem Doppelanschlag der afghanischen Taliban in der Hauptstadt Kabul sind am Dienstag mehr als 20 Menschen getötet worden. Dutzende weitere wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten.

Ein Augenzeuge erzählte von einer «riesigen Explosion» am Tor des Parlaments. «Wir wollten gerade nach Hause gehen, da passierte es. Wir haben allein am Tor mindestens sieben Verwundete gesehen», sagte der Mann, der im Parlament arbeitet und ungenannt bleiben will. Zwei Parlamentarier seien mit ihren …