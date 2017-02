Wegen dieser zwei Wörter zu Schweden sorgte Trumps Rede für Schlagzeilen

Zwei Wörter sorgen für viel Echo: Hätte US-Präsident Donald Trump in seiner Rede über Flüchtlinge und Sicherheit in Europa nicht von «gestern Abend» gesprochen, er hätte sich viel Häme und eine Erklärung auf Twitter sparen können. Denn was der Präsident «gestern Abend» am TV gesehen hat, muss nicht zwingend «gestern Abend» passiert sein.

«Wenn man sich anschaut, was gestern Abend in Schweden passiert ist», sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung in Melbourne, Florida. «Wer hätte das gedacht! Schweden!», betonte er laut. Dort habe man viele Flüchtlinge aufgenommen.

O-oh, denkt sich da der Zuseher. Was zur Hölle ist denn in Schweden passiert gestern? Haben als Flüchtlinge getarnte Terroristen einen Anschlag verübt? Gab es Vergewaltigungen durch Flüchtlinge dort? Gewaltexzesse? Immerhin nannte Trump Schweden in einem Atemzug mit Nizza, Brüssel und Deutschland.

Fragen, auf die Trump in seiner rund einstündigen Rede vor eigenen Anhängern keine Antworten liefert, und in Schweden kratzt man sich jetzt darüber verwundert am Kopf: Was ist denn gestern bei uns so passiert? Die Zeitung Aftonbladet weiss es und hat die Meldungen von besagtem Freitag aufgelistet:

Bild: screenshot Aftonbladet

Die Erklärung für den Hinweise lieferte Trump schliesslich am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter nach:

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Februar 2017

Dabei dürfte sich der Präsident auf diesen Beitrag von FoxNews über Flüchtlinge in Schweden bezogen haben. Statt: «Wenn man schaut, was gestern Abend in Schweden passiert ist», hätte Trump also eher sagen müssen: «Wenn man schaut, was in Schweden passiert ist, wie ich gestern Abend am Fernsehen gesehen habe.» Dass Trump seine Informationen aus FoxNews und anderen Medien bezieht, hat jüngst Komiker John Oliver bewiesen.

In Schweden war die Erwähnung des Landes in einer Reihe mit Terrorzielen mit Erstaunen und Humor aufgenommen worden. Unter dem Hashtag #LastNightInSweden tauschten sich Twitternutzer munter darüber aus, was am Freitag in Schweden alles passierte («Ikea-Schrank falsch aufgebaut», «Bier getrunken, eingeschlafen»).

Und das passierte in Schweden zum genannten Zeitpunkt wirklich:

#WhatHappenedInSwedenYesterday Karlsson vom Dach stockt der Propeller. — thesocallednixbambi (@nixbambi) 19. Februar 2017

My husband went to a beer tasting event & got drunk #WhatHappenedInSwedenYesterday pic.twitter.com/9t63HpF3SJ — ☿Red Rosie☿ (@Flipzon) 19. Februar 2017

My horse got new shoes & my cat took a nap in the kitchen window #WhatHappenedInSwedenYesterday pic.twitter.com/qd83V2UePm — ☿Red Rosie☿ (@Flipzon) 19. Februar 2017

Chelsea Clinton hat eine Ahnung What happened in Sweden Friday night? Did they catch the Bowling Green Massacre perpetrators? — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 19. Februar 2017

In Schweden hat die Tochter eines Piraten ein Pferd hochgehoben. #lastnightinsweden — Florian Karsten (@messfehler) 19. Februar 2017

Swedish foreign minster Rose Nylund reassuring President Trump, that all is flögenstögen in Sweden. #WhatHappenedInSwedenYesterday pic.twitter.com/Ag8zNDpMTC — Ingmar Gregorzewski (@readingmar) 19. Februar 2017

Auch der ehemalige Ministerpräsident von Schweden weiss es nicht Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19. Februar 2017

First pictures in of the terror attack in Sweden. Trump announces moose travel ban#swedenincident pic.twitter.com/cE0EecV9gX — ItsAllAboutTheMané (@KloppClips) 19. Februar 2017

McCain: «Wir müssen aufpassen»

Am Tag nach der merkwürdigen Andeutung in Trumps Rede haben nun auch sämtliche US-Medien die Geschichte aufgenommen. Für sie ist es ein gefundenes Fressen im steten Konflikt mit Trump, welcher sie wiederholt als «Fake News» verflucht und ihnen Lügen vorgeworfen hat.

At his rally, Trump said to "look at what's happening last night in Sweden." Sweden has no idea what he meant. https://t.co/BfERBOJTS4 — Washington Post (@washingtonpost) 19. Februar 2017

Die «Fake news media» seien nicht «mein Feind, sie sind der Feind des amerikanischen Volkes», schrieb Trump zum Beispiel am Samstag. Namentlich nannte Trump dabei die «New York Times» und die Sender NBC News, ABC, CBS und CNN.

Dafür musste er aus den eigenen Reihen harte Kritik einstecken. Mit solchen Äusserungen hätten «Diktatoren angefangen», sagte der prominente republikanische Senator John McCain dem Sender NBC News. «Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann haben Diktatoren als erstes die Presse mundtot gemacht. Ich sage nicht, dass Präsident Trump versucht, ein Diktator zu sein. Ich sage nur, dass wir aus der Geschichte lernen müssen.»

Auch Trumps Verteidigungsminister Jim Mattis distanziert sich von Trumps Äusserungen. «Nein, so wie ich das sehe, ist die Presse ein Gegenüber, mit dem wir umgehen. Und ich persönlich habe keine Probleme mit der Presse», sagte er am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

(aeg)

So tickt Stephen Bannon: Krasse Zitate von Trumps neuem Chefstrategen

Die Trumpisierung der Politik Michael Moore zeigt, wie Trump zu schlagen ist – aber will der überhaupt Präsident werden? Putin und Trump haben je einen Neuen – und mit denen wird's jetzt richtig gefährlich Tötet Trump Tesla? «Zerstörung ist mir sehr wichtig» – die Angst vor Trump und den Atomwaffen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo