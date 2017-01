Bild: Youtube

The Meryl takes it all: Streeps Golden-Globe-Rede übersetzt (mit Trump-Twitter-Antwort)

Mit diesen Worten nahm Meryl Streep an den Golden Globes den Cecil B. DeMille-Award für ihr Lebenswerk entgegen und begeistert seither die Welt.

Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Please sit down. Please sit down. Thank you. I love you all. You'll have to forgive me. I've lost my voice in screaming and lamentation this weekend. And I have lost my mind sometime earlier this year. So I have to read.

Ich danke euch sehr. Ich danke euch sehr. Danke. Bitte setzt euch. Bitte setzt euch. Danke. Ich liebe euch alle. Ihr müsst mir vergeben. Ich habe meine Stimme an diesem Wochenende mit Schreien und Wehklagen verloren. Und ich habe meinen Verstand schon früher in diesem Jahr verloren. Deshalb muss ich vorlesen.

Thank you, Hollywood foreign press. Just to pick up on what Hugh Laurie said. You and all of us in this room, really, belong to the most vilified segments in American society right now. Think about it. Hollywood, foreigners – and the press. But who are we? And, you know, what is Hollywood anyway? It's just a bunch of people from other places.

Danke, Auslandspresse in Hollywood. Ich möchte an die Worte von Hugh Laurie anschliessen. Wir alle in diesem Raum gehören zu den derzeit meistgeschmähten Gruppierungen in der amerikanischen Gesellschaft. Denkt darüber nach. Hollywood, Ausländer – und die Presse. Aber wer sind wir? Und was ist Hollywood überhaupt? Ein paar Menschen von auswärts.

I was born and raised and educated in the public schools of New Jersey. Viola (Davis) was born in a sharecropper's cabin in South Carolina, and grew up in Central falls, Long Island. Sarah Paulson was raised by a single mom in Brooklyn. Sarah Jessica Parker was one of seven or eight kids from Ohio. Amy Adams was born in Vicenza, Veneto, Italy. Natalie Portman was born in Jerusalem. Where are their birth certificates?

Ich bin in New Jersey geboren und aufgewachsen und besuchte die öffentlichen Schulen von New Jersey. Viola (Davis) wurde in der Hütte eines Pächters in South Carolina geboren und wuchs in Central Falls, Long Island, auf. Sarah Paulson wurde von einer alleinerziehenden Mutter in Brooklyn aufgezogen. Sarah Jessica Parker war eins von sieben oder acht Kindern aus Ohio. Amy Adams kam in Vicenza, Veneto, Italien zur Welt. Natalie Portman in Jerusalem. Wo sind ihre Geburtsurkunden?

And the beautiful Ruth Negga was born in Addis Abeba, Ethiopia, raised in London -- no, in Ireland, I do believe. And she's here nominated for playing a small town girl from Virginia. Ryan Gosling, like all the nicest people, is Canadian. And Dev Patel was born in Kenya, raised in London, is here for playing an Indian raised in Tasmania.

Und die schöne Ruth Negga wurde in Addis Abeba, Äthiopien, geboren und wuchs in London – nein, in Irland auf, glaube ich. Und jetzt ist sie nominiert für ihre Rolle als Kleinstadtmädchen aus Virginia. Ryan Gosling ist, wie alle nettesten Menschen, Kanadier. Und Dev Patel kommt aus Kenya, ist in London aufgewachsen und ist hier, weil er einen Inder spielt, der in Tasmanien gross wurde.

Hollywood is crawling with outsiders and foreigners. If you kick 'em all out, you'll have nothing to watch but football and mixed martial arts, which are not the arts. They gave me three seconds to say this. An actor's only job is to enter the lives of people who are different from us and let you feel what that feels like. And there were many, many, many powerful performances this year that did exactly that, breathtaking, passionate work.

In Hollywood wimmelt es von Aussenseitern und Fremden. Wenn man sie alle rausschmeissen würde, gäbe es nichts zu sehen ausser Football und Mixed Martial Arts, was keine Kunst ist. Ich habe drei Sekunden gekriegt, um das zu sagen. Der einzige Job eines Schauspielers ist, sich in die Leben von Menschen hinein zu versetzten, die anders sind als wir, und das Publikum spüren zu lassen, wie sich das anfühlt. In diesem Jahr gab es viele, viele, viele grossartige Darstellungen, die genau das getan haben, atemberaubende, leidenschaftliche Arbeiten.

There was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good. There was nothing good about it. But it was effective and it did its job. It made its intended audience laugh and show their teeth. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back.

Es gab in diesem Jahr eine Performance, die mich fassungslos machte. Sie senkte ihre Widerhaken in mein Herz. Nicht, weil sie gut war. Es gab nichts Gutes daran. Aber sie war wirksam und erreichte ihr Ziel. Sie brachte das Zielpublikum dazu, zu lachen und seine Zähne zu zeigen. Es war dieser Moment, in dem der Mensch, der danach verlangt, den am meisten respektierten Platz in unserem Land zu besetzen, einen behinderten Reporter nachmachte. Jemanden, dessen Privilegien, Macht und Fähigkeit, zurückzuschlagen, er übertrumpfte.

It kind of broke my heart when I saw it. I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. And this instinct to humiliate, when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life, because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose.

Als ich das sah, brach es mir das Herz. Ich kann es noch immer nicht aus meinem Kopf kriegen, denn es war kein Film. Es war die Realität. Wenn dieser Instinkt, jemanden zu erniedrigen, von einem mächtigen Menschen vorgelebt wird, so sickert er runter in unser aller Leben. Denn er erlaubt andern, das Gleiche zu tun. Respektlosigkeit lädt ein zu Respektlosigkeit. Gewalt verleitet zu Gewalt. Wenn die Mächtigen ihre Position dazu benutzen, um andere zu tyrannisieren, so verlieren wir alle.

This brings me to the press. We need the principled press to hold power to account, to call them on the carpet for every outrage. That's why our founders enshrined the press and its freedoms in our constitution.

Dies bringt mich zur Presse. Wir brauchen die prinzipientreue Presse, um die Macht zur Verantwortung zu ziehen und für jeden Frevel Rechenschaft zu fordern. Deshalb haben unsere Gründer die Presse und ihre Freiheiten in unserer Verfassung festgeschrieben.

So I only ask the famously well-heeled Hollywood Foreign Press and all of us in our community to join me in supporting the committee to protect journalists. Because we're going to need them going forward. And they'll need us to safeguard the truth.

Deshalb bitte ich die bekanntermassen gutbetuchte Auslandspresse in Hollywood und alle in unserer Gemeinschaft, mit mir das Komitee zum Schutz der Journalisten zu unterstützen. Weil wir sie brauchen, um vorwärts zu kommen. Und sie brauchen uns, um die Wahrheit zu beschützen.

One more thing. Once when I was standing around on the set one day whining about something, we were going to work through supper, or the long hours or whatever, Tommy Lee Jones said to me, isn't it such a privilege, Meryl, just to be an actor. Yeah, it is. And we have to remind each other of the privilege and the responsibility of the act of empathy. We should all be very proud of the work Hollywood honors here tonight.

Noch was. Ich stand einmal bei Dreharbeiten rum und jammerte über irgendwas – dass wir zur Abendessens-Zeit arbeiten mussten oder über die langen Tage oder was auch immer. Da sagte Tommy Lee Jones zu mir: «Meryl, ist es nicht ein riesiges Privileg, ausgerechnet Schauspieler zu sein?» Ja, das ist es. Und wir müssen einander immer an dieses Privileg erinnern und an die Verantwortung, die unser Einfühlungsvermögen bedeutet. Wir sollten alle sehr stolz auf die Arbeit sein, die Hollywood heute Abend auszeichnet.

As my friend, the dear departed Princess Leia, said to me once, take your broken heart, make it into art. Thank you.

Wie meine Freundin, die liebe verstorbene Prinzessin Leia einmal zu mir gesagt hat: «Nimm dein gebrochenes Herz, mach Kunst daraus.» Danke.

Ohne auch nur einmal seinen Namen zu erwähnen, ist klar, welche Thematik Meryl Streep anspricht: Die US-Wahlen und Donald Trump als deren Sieger. Trump, mitteilungsfreudig wie er ist, lässt diesen indirekten Angriff nicht lange auf sich sitzen:

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Januar 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Januar 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Januar 2017

