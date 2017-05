Der Ex-Präsident Mexikos hat eine flammende Videobotschaft an Donald Trump

Mit dem «schönsten Stück Schokoladenkuchen», dass er je erblicken werde, versucht Vicente Fox die volle Aufmerksam von Donald Trump zu gewinnen.

In einem Video auf Youtube richtet sich der ehemalige Präsident Mexikos mit kritischen Worten an den US-Präsidenten. Laut Fox übt Trump sein Amt aus den falschen Gründen aus.

Als Vicente Fox gewählt worden sei, habe er sich seinen Wählern gegenüber verpflichtet gefühlt. Er sei sich bewusst geworden, welche hohen Erwartungen Millionen von Wählern nun an ihn stellten. Amtseinweihung von Donald Trump habe sich dieser hingegen nur für die Zahl der Zuschauer interessiert.

«Eine Präsidentschaft wird nicht in Lob, Loyalität oder verschwenderischen Gaben gemessen. Sie wird gemessen in der Zahl der Leben, die sie verbessert», mahnt Fox.

«Wenn deine Taten nur darauf angelegt sind, das Leben von Millionären und Milliardären zu verbessern, bleibt deine Präsidentschaft eine unrühmliche.»

«Du lebst in ihrem Haus»

Donald Trump müsse sich selbst an die Leute heranführen, die ihn unwohl fühlen lassen und anders aussehen könnten als er. Und er müsse ihnen helfen, denn «das ist es, was grossartige Präsidenten tun».

Nicht Trump sei der Chef, sondern alle US-Bürger seien der Chef von ihm, selbst jene, die nicht für ihn gestimmt hätten.

«Du lebst in ihrem Haus, sie zahlen deine Rechnungen. Und wenn sie nicht zufrieden sind? Dann bist du gefeuert!»

Wenn er weiterhin von den Armen stehle um den Reichen zu geben, dann werde er untergehen als «der grösste Verlierer», den die USA je gesehen hat. «Wenn dir Millionäre und Milliardäre applaudieren, dann hast du versagt. Die Geschichte wird dich klang und sanglos begraben»

Nicht den ganzen Kuchen essen

Aber es sei noch Zeit, etwas daran zu ändern, so Fox: Donald Trump solle sich der Hilfe von armen Menschen zuwenden, genau dem, was er schliesslich auch in seiner Wahlkampagne versprochen habe.

«Und nach vier Jahren, wenn du im Luxusressort Mar-a-Lago eintriffst und mit Buh-Rufen überhäuft wirst, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du ein guter Präsident warst.»

Vicente Fox schliesst sein flammende Rede an Donald Trump mit folgenden Worten: «Es ist möglich, nicht den ganzen Kuchen zu essen.» (blu)

