Hier verschluckt der Präsident von Costa Rica eine Wespe 😳

Wir wissen nicht, was für Wespen in Costa Rica leben. Was wir wissen, ist, das ein Exemplar im Magen des Staatspräsidenten gelandet ist. Und das ziemlich spektakulär, vor laufender TV-Kamera...

Luis Guillermo Solís gibt gerade Journalisten ein Interview, da fliegt ihm das Insekt in den Mund, der Politiker schluckt trocken und spült mit Mineralwasser nach. Fertig.

Nach der ersten Verblüffung bricht Gelächter aus, auch Solís nimmt's sportlich: «Ich habe sie gegessen. Eine Wespe verschluckt. So etwas passiert nicht jeden Tag. Pures Protein.»

Was locker aussieht, kann tödlich enden. Bei einem Wespenstich im Mund oder Rachen sollte man sofort ärztliche Hilfe aufsuchen, denn die Schwellung kann die Atmung erheblich behindern.

(dsc)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo