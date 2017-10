Lieber Herbst, von mir aus kannst du ein halbes Jahr bleiben!

Eine Liebeserklärung an die dunkle Hälfte des Jahres.

Freunde des Sommers, ihr könnt eure ausgeblasenen Luftmatratzen in den Händen halten und über den Herbst sagen, was ihr wollt – dass er dunkel ist und kalt, euch eurer Sommerkleider beraubt und die Endlichkeit des Tages offenbart – und doch: Es gibt keine andere Jahreszeit, in der das Licht perfekter auf seine Umgebung fällt und darin alles potenziell Hässliche wie mit einem Pinsel in ein schmeichelhaftes Licht taucht, als diese.

Der Herbst, mit seinen heruntergefallenen Kastanien und …