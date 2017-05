Unwetter in Sri Lanka fordert Dutzende Tote

Der «IS» geht, gigantisches Elend bleibt – in Mossul kehrt nur langsam Leben zurück

Am Himmel rauschen die Jets, als Abu Fahd, ein irakischer Soldat mit Gewehr in der Hand und Schlappen an den Füssen, die Klinik-Lobby betritt. Mossuls Salam-Spital galt einst als bestes Haus der Stadt, ein Vorzeigeprojekt. Jetzt läuft Abu Fahd über Papiere, Akten und Mauerreste, die auf dem Boden verstreut sind. Monitore hängen von der Decke, Chaos überall, Spuren schwerer Gefechte gegen die Terrormiliz «Islamischer Staat» («IS»).

Geblieben sind zerschossene Wände, zerbombte Decken und …