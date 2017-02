EU-Parlament gibt endgültig grünes Licht für CETA

Das EU-Parlament in Strassburg hat am Mittwoch endgültig grünes Licht für das umstrittene Freihandelsabkommen der EU mit Kanada gegeben. Mit 408 Zustimmungen fiel die Mehrheit relativ deutlich aus. 254 votierten dagegen, es gab 33 Enthaltungen. Damit können jene Teile von CETA, die unter EU-Verantwortung fallen, vorläufig in Kraft treten. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo