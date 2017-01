Trump macht Drohung wahr: USA ziehen sich aus Handelsabkommen TPP zurück

Warum Barack Obama als grosser Präsident in die Geschichte eingehen wird

Die Aussenpolitik des US-Präsidenten ist umstritten. Für die Rechten ist er ein Feigling, für die Linken ein Zyniker. Beide irren sich.

Sind die USA nach wie vor die «indispensable nation», die unverzichtbare Nation, wie die frühere US-Aussenministerin Madelene Albrigth sie einst nannte? Oder sind sie eine zerfallende Supermacht, wie Donald Trump und die Rechte jammern? Diese Frage untersucht Derek Chollet in seinem Buch «The Long Game» (Der langfristige Plan). Er war in verschiedenen Positionen hautnah am Puls der US-Aussenpolitik der letzten Jahre.

George W. Bush hat seinem Nachfolger einen Saustall hinterlassen: «Die …