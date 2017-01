Schraubentausch:16'400 Autos von Porsche in Werkstatt zurückgerufen

Der deutsche Autohersteller Porsche ruft für einen Austausch von Schrauben weltweit rund 16'400 Autos in die Werkstätten. Betroffen seien die Modellreihen 911 Carrera, 718 Boxster und 718 Cayman, knapp 2600 Stück davon in Deutschland, teilte der Autobauer am Freitag in Stuttgart mit.

An den Kraftstoffsammelrohren der Fahrzeuge könnte sich die Verschraubung lösen, als Vorsichtsmassnahme würden die Schrauben deshalb ersetzt, hiess es. Betroffene Besitzer will Porsche direkt kontaktieren. (sda/dpa)

Die bekanntesten Autos und ein Blick in die Zukunft

