Ein Drittel der Holocaust-Überlebenden in den USA ist arm

Ein Drittel der Holocaust-Überlebenden in den USA lebt in Armut. Das berichtete der Sender CNN am Freitag, dem internationalen Holocaust-Gedenktag, unter Berufung auf Angaben der Organisation «The Blue Card». Sie hilft den etwa 100'000 Überlebenden in den USA finanziell.

Die Direktorin der Organisation, Masha Pearl, nannte mehrere Gründe für die hohe Armutsrate: «Diese Menschen neigen dazu, sehr isoliert zu leben, haben ihre Familien verloren oder konnten keine Kinder bekommen. Viele von ihnen haben wegen fehlender Sprachkenntnisse nur einfache Arbeiten verrichtet.»

Kleine Renten und eine dürftige Sozialversicherung reichten nicht aus, um die finanziellen Bedürfnisse zu decken. (sda/dpa)

