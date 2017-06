Venezolanische Polizei stoppt «Hungermarsch» mit Tränengas

«Ich denke nicht an einen neuen Weltkrieg, aber Chaos und Proteste werden zurückkehren»

Die Menschen werden immer selbstzufriedener und verlassen ihr vertrautes Umfeld kaum noch. Der Ökonom Tyler Cowen verfolgt diese Entwicklung kritisch. Es handle sich um eine rückwärtsgewandte Mentalität. Ein Gespräch über die Ruhe vor dem Sturm, die Wahl Trumps als Revolte und Johann Sebastian Bach.

In Ihrem neuen Buch geht es um die «selbstzufriedene» Klasse. Was genau wollen Sie uns damit sagen?Tyler Cowen: Im Titel steckt eine gewisse Ironie, denn in Amerika gehören fast alle zu dieser selbstzufriedenen Klasse. Nicht nur gut situierte Menschen in abgesonderten Wohnvierteln, sondern auch Leute mit geringen Einkommen. Die Jungen leben viel länger im Elternhaus. Sie rauchen Marihuana und wollen kein eigenes Auto oder Haus mehr.

Aus ökologischer Sicht ist dies eine positive Entwicklung. Es …