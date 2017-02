Dürfen wir auf Reisen gehen, auch wenn wir damit die Welt zerstören?

Was ist fairer Tourismus und wie geht das? – Fünf Punkte zum reinen Gewissen

1. Faire Beziehungen

Die Angebote, die ich in den Ferien in Anspruch nehme, halten die Menschenrechte ein, auch wenn das der Staat an sich nicht tut. Hier können Tourismus-Labels für Klarheit sorgen.

2. Die lokale Bevölkerung profitiert

Pension vor Hilton: Kleinere Hotels und Pensionen tendieren dazu lokale Produkte und Arbeitskräfte einzusetzen. Kleine Betriebe halten ihre Angestellten tendenziell länger und bezahlen meistens faire Löhne.

3. Umweltschutz

Lässt sich ein Flug nicht vermeiden, ist der Gang zum zeitgenössischen Beichtstuhl der Klimakompensation eine Überlegung wert. Den Flug nach Thailand kann man schon ab 98 Franken kompensieren. Das Geld geht an Klimaprojekte in Schwellenländer, wo Infrastrukturen nachhaltig erneuert werden und die Zivilgesellschaft auf einen nachhaltigeren Energiehaushalt sensibiliert werden. Wo Trinkwasser knapp ist, sollte man auf üppige Grün- und Poolanlagen verzichten.

4. Preis und Wert

Locken Sonderangebote zu Bedingungen, die fast zu gut sind, um wahr zu sein, dann bleibt unter dem Strich in der Regel kaum mehr Geld für Umweltschutz und faire Löhne.

5. Respekt

Wer weder Respekt gegenüber den Leuten vor Ort, noch vor der Umwelt aufbringen kann, richtet mehr Schaden als Nutzen mit seiner Reise an. Als Tourist sollte man sich seinem Privileg einen neue Teile der Welt zu bereisen, bewusst sein. Ein vorhergehende Beschäftigung mit der Kultur, die einem an der Destination erwartet, ist Pflicht.