«IS»-Terrormiliz bekennt sich zu Angriff auf Hotelkomplex in Manila

In einem Hotel- und Kasinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila haben bewaffnete Unbekannte in der Nacht zu Freitag das Feuer eröffnet. Die «IS»-Terrormiliz reklamierte in einer Botschaft im Internet den «Angriff» für sich.

Der Betreiber des Komplexes erklärte, die Anlage sei wegen Schusswechseln abgeriegelt worden. Die Polizei sei in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit starken Kräften angerückt, hiess es lokalen Medienberichten weiter.

Es gebe Verletzte. Augenzeugen berichteten, es seien mehrere Angreifer in dem Gebäude des Resorts World Manila. Die Hintergründe waren unklar.

Auf den Philippinen führt die Armee einen Kampf gegen islamistische Rebellen. Gefechte gab es in den vergangenen Tagen vor allem um die südphilippinischen Stadt Marawi.

Bei den Islamisten handelt es sich überwiegend um Angehörige einer lokalen Terrorgruppe namens Maute, die dem sogenannten «Islamischen Staat» («IS») Treue geschworen hat. Im Süden der mehrheitlich katholischen Philippinen kämpfen muslimische Separatisten seit den 1960er Jahren für Autonomie. (sda/dpa)

Update folgt ...

