Grösste schiitische Moschee in Schweden geht in Flammen auf

Im schwedischen Järfälla nördlich von Stockholm ist in der Nacht zu Montag eine grosse Moschee in Flammen aufgegangen. Niemand wurde verletzt. Die Polizei vermutet, dass das Gebäude in Brand gesetzt wurde.

Nach Informationen des schwedischen Fernsehens SVT handelt es sich um die grösste schiitische Moschee des Landes. Das rund 3500 Quadratmeter grosse Gebäude trägt den Namen «Imam Ali Islamisches Zentrum» und beherbergt unter anderem eine Bibliothek mit 3000 Büchern.

Nach Angaben der Moschee wurde ein Viertel des Gebäudes zerstört. Als der Brand ausbrach, sollen sich vier Menschen im Haus aufgehalten haben. (whr/sda/dpa)

