bild: via Twitter (@BombaJBPM)

14 Menschen sterben bei Busunglück in Malaysia

Bei einem schweren Busunglück in Malaysia sind am Samstag 14 Menschen ums Leben gekommen und 16 weitere verletzt worden. Der Bus auf dem Weg zur Hauptstadt Kuala Lumpur kam bei nasser Fahrbahn von der Strasse ab, überschlug sich und landete in einem tiefen Graben.

Express bus plunges into ravine in Johor, killing 13 and injuring 17 (Pix: @BombaJBPM) https://t.co/zWsgo3uWjb pic.twitter.com/rAa1AqvUSQ — BERNAMA (@bernamadotcom) 24. Dezember 2016 quelle: Twitter

Wie der Vize-Chef von Feuerwehr und Rettungskräften, Mohammad Yusof Mohammad Gunnos, sagte, stammten die Passagiere im Bus aus Singapur und Myanmar. Die Verletzten wurden in einem Spital des Bezirks Muar im südlichen Bundesstaat Johor behandelt.

«Diese vorweihnachtliche Tragödie ist bislang der schrecklichste Unfall im Bundesstaat Johor im Jahr 2016», sagte Gunnos. Tödliche Verkehrsunfälle kommen in Malaysia häufig vor, besonders rund um Festtage, wenn Menschen in ihre Heimatstädte reisen. (sda/afp)

