32 Verletzte durch zwei Sprengsätze auf Philippinen

Wahnsinn! 6000 Fans kommen zum Training von Roger Federer

Roger Federer lädt ein und die Fans kommen in Strömen: Rund 6000 Fans wohnen in Perth dem öffentlichen Training des Schweizers bei.

Nach seinem ersten (öffentlichen) Training in Australien im Hinblick auf den Hopman Cup in Perth schrieb Roger Federer über Twitter: «Danke an die 6000 Fans, die zu meinem Training erschienen sind.»

Das Turnier in Perth wird der erste Wettkampf sein für Federer seit fast einem halben Jahr und der Niederlage gegen Milos Raonic in Wimbledon am 8. Juli.

Federer hat am …