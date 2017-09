Norwegischer Star-Polizist half beim Drogen-Schmuggel: 21 Jahre Haft

Die Kommentatoren können nur noch schreien – Chad Kolarik verzückt die DEL mit Traumtor

Chad Kolarik ist dem geneigten Schweizer Eishockey-Fan noch ein Begriff. In der Saison 2015/16 spielte der US-Amerikaner beim EHC Kloten (damals noch Kloten Flyers). Der Flügel wurde den Erwartungen in der Flughafenstadt aber nicht gerecht. Nach nur einer Saison zog er weiter zu Adler Mannheim in die DEL.

In Anbetracht der aktuellen Situation dürfte man Kolarik in Kloten etwas nachtrauern – insbesondere wenn man sich seinen letzten Streich vor Augen führt. Im Auswärtsspiel der Adler …