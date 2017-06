Die grösste Flüchtlingskrise, von der keiner weiss

Die demokratische Republik Kongo steht am Scheideweg. Eine neue Krise im Zentrum des Landes hat 1,3 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Die Gewaltwelle droht auch die Wahlen zu verzögern – was Präsident Kabila gefallen dürfte. Schuld daran ist ein Stammesführer namens Schwarze Ameise.

Jeden Tag strömen Hunderte ausgemergelte Flüchtlinge aus dem Zentrum des Kongos über die Grenze nach Angola. «Manche haben relativ schwere Verletzungen», darunter auch Kinder mit grossflächigen Verbrennungen, sagt Pumla Rulashe vom UNO-Flüchtlingswerk (UNHCR).

Bild: EPA

Sie fliehen vor dem Konflikt in Kongos Region Kasai. «Die Flüchtlinge sagen, dass sie in ihren Dörfern angegriffen wurden, dass Häuser niedergebrannt und die Bewohner mit Macheten attackiert wurden.»

Doch die etwa 30'000 kongolesischen Flüchtlinge in Angola sind nur die Spitze des Eisbergs. Der Konflikt in Kasai hat seit vergangenem August – von der Weltöffentlichkeit weitgehend unbemerkt – eine Massenflucht ausgelöst.

Rund 1,3 Millionen Menschen sind nach UNO-Angaben wegen der Gewalt in andere Landesteile geflohen. Die meisten Binnenflüchtlinge lebten zuvor von dem, was sie auf ihrem Land anbauten, und haben damit auch ihre Lebensgrundlage verloren.

Allein im vergangenen Jahr sind im Kongo über 920'000 Menschen geflohen, mehr als in jedem anderen Land der Welt, wie das in Genf ansässige Zentrum zur Beobachtung von Vertreibung (IDMC) berichtet. «Nicht mal die brutalen Kriege in Syrien oder im Jemen haben letztes Jahr so viele Menschen zur Flucht gezwungen», erklärte die Kongo-Direktorin des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC), Ulrika Blom.

Stammesführer nicht anerkannt

Die jüngste Krise trifft ein bereits gebeuteltes Land; im Osten des Kongos treiben seit Jahren zahlreiche Milizen und Rebellengruppen ihr Unwesen – trotz einer rund 20'000 Mann starken UNO-Friedenstruppe. Der Konflikt in der relativ armen, aber bis dahin friedlichen Region Kasai entzündete sich 2016 an einem scheinbar kleinen Problem.

Die Regierung weigerte sich, den traditionell ernannten Stammesführer Kamuina Nsapu anzuerkennen. Die Stammesführer entsprechen wichtigen Beamten, die Angelegenheiten der Dörfer regeln und vom Staat bezahlt werden.

Die Entscheidung der Regierung «hat schnell den seit langem bestehenden politisch und wirtschaftlich motivierten Frust in Kasai geweckt», erklärt die Denkfabrik International Crisis Group (ICG).

Stammesführer Kamuina Nsapu, mit bürgerlichem Namen Jean-Pierre Mpandi, stachelte seine Gefolgsleute an – und die Sicherheitskräfte griffen mit harter Hand durch, was die Proteste weiter befeuerte.

Im August wurde Kamuina Nsapu – der Name bedeutet in der örtlichen Sprache Tshiluba «Schwarze Ameise» – zusammen mit einigen Gefolgsleuten von Sicherheitskräften getötet. Danach wurde der «Aufstand der Ameise» endgültig zu einer Rebellion gegen die Regierung.

Kinder zwangsrekrutiert

Der Kamuina-Nsapu-Miliz werden schwere Verbrechen vorgeworfen, zum Beispiel die Enthauptung von 40 Polizisten im März. Sie sollen nach UNO-Angaben auch rund 2000 Kinder zwangsrekrutiert haben.

Doch auch die Sicherheitskräfte gehen auf Anordnung von Präsident Joseph Kabila rabiat vor, ohne viel Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. UNO-Experten haben 42 Massengräber dokumentiert, in denen vor allem mutmassliche Mitglieder und Unterstützer der Bewegung Kamuina Nsapu begraben sein sollen.

Dem Konflikt sind nach Polizei und UNO-Angaben bereits mehr als 1000 Menschen zum Opfer gefallen. Das wahre Ausmass der Gewalt in der relativ abgeschiedenen Region lässt sich jedoch nur erahnen: Die Situation muss dramatisch sein, wenn 1,3 Millionen Menschen lieber ihr Zuhause aufgeben, um in einem sicheren Landesteil neu anzufangen.

Video: reuters

Die mittelafrikanische Demokratische Republik Kongo ist mehr als sechs Mal so gross wie Deutschland. Trotz reicher Rohstoffvorkommen gehört sie zu den ärmsten Ländern der Welt. Jedes zehnte Kind stirbt der Weltbank zufolge noch vor dem fünften Geburtstag. In Kasai werden UNICEF zufolge dieses Jahr bis zu 400'000 Kinder an akuter Mangelernährung leiden, einem lebensgefährlichen Zustand.

Präsident zögert Wahl hinaus

Die Regierung scheint unfähig oder unwillig, den Konflikt zu beenden. Oppositionelle werfen Kabila vor, den Konflikt bewusst eskalieren zu lassen, denn so lange in Kasai gekämpft wird, kann es keine Wahlen geben. Sein zweites Mandat endete 2016, er tritt jedoch nicht ab. Er kann nicht erneut kandidieren, findet jedoch immer neue Gründe, wieso die Wahlen nicht stattfinden können.

Unter Vermittlung der katholischen Kirche stimmte Kabila zu, bis Ende 2017 wählen zu lassen. Doch kürzlich sagte er dem «Spiegel»: «Ich habe gar nichts versprochen!» Er hat viel zu verlieren. Einer Recherche der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat seine Familie durch ein Netz von Unternehmen Hunderte Millionen Dollar Vermögen angehäuft.

Seine Gegner haben keine klare Führung. Der beliebte Oppositionsführer Moise Katumbi ist ins Ausland geflohen, nachdem er in einem offenbar politisch motivierten Prozess zu einer Haftstrafe verurteilt worden war.

Sollte die Wahl erneut verschoben werden, könnte sich die Rebellion der Wütenden von den fünf Kasai-Provinzen schnell ausweiten. Der Experte Jay Benson vom US-Forschungsinstitut Zukunft Eine Erde (OEF) warnt: «Das Risiko, dass ein lokaler Konflikt sich zu einem landesweiten Krieg und zu Instabilität ausweitet, war seit Jahren nicht so gross.» (sda/dpa)

Die Bevölkerung dieser 10 Länder wuchs in den letzten 5 Jahren am meisten

Das könnte dich auch interessieren: Das Bundesrats-Karussell dreht bereits: Diese Politiker könnten Burkhalter beerben EU schafft jetzt die Roaming-Gebühren ab – darum zahlen Schweizer nun gar mehr Medikamente neu interpretiert – Teil 2! 20 Gründe in Bildern, warum du deinen Bart nicht abrasieren solltest Heftiges Gewitter in der Schweiz Kein Ende in Sicht: Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet Ermittler nimmt Trumps Schwiegersohn ins Visier Good-News für Betroffene – Start-up bringt App gegen Migräne Verdiente Krönung einer grandiosen Karriere: Mark Streits kurioser Stanley-Cup-Triumph Dress like a «Goodfella»: So geht der perfekte Mafia-Look – vom Hut bis zum Hemdkragen Putin-Kritiker Nawalny muss ins Gefängnis: «Jetzt verpasse ich Depeche Mode» US-Haftbefehl gegen Erdogans Leibwächter Durchbruch bei Griechenland-Hilfe Trump will Reisebestimmungen für Kuba verschärfen Ein Abend im Luxus-Restaurant: So sieht ein Menü für 400 Franken aus Starkoch Gordon Ramsay kriegt Filet auf einem Dachziegel serviert ... und ist sprachlos Roman Josi mit Tränen in den Augen: «Es war die beste Zeit unseres Lebens» Macron-«Tsunami» bei Parlamentswahl: Der Durchmarche Lucrezia Borgia: Die päpstliche Bastardbrut der Renaissance «Die mächtigste Konsole der Welt» – diese 5 Dinge musst du über die neue Xbox One X wissen Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Die 5 Phasen der Trennung Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Jupiter ist nicht nur der grösste Planet – er hält noch einen anderen Rekord Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo