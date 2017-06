Irland hat seinen ersten schwulen Parteichef

Terrormiliz «IS» reklamiert Angriff auf Christen in Ägypten für sich

Die Terrormiliz «Islamischer Staat» («IS») hat den Angriff auf koptische Christen in Ägypten für sich reklamiert. Eine «IS»-Gruppe habe die koptischen Christen angegriffen, meldete das «IS»-Sprachrohr Amak am Samstag über das Internet.

Bei dem Anschlag hatten bewaffnete Männer am Freitag in der Nähe der ägyptischen Stadt Al-Minja einen Bus mit Christen angegriffen und mindestens 29 Menschen getötet. Ägyptische Jets griffen danach mehrere Ziele in Libyen an, von wo die Täter gekommen sein …