Printscreen tfi.fr

Schoggi-Verbot für Emmanuel: Bei den Macrons hat Brigitte die Hosen an

Emmanuel Macron ist das jüngste Staatsoberhaupt Frankreichs seit Napoleon. Ein am Montagabend ausgestrahlter Dok-Film gibt nun interessante Einblicke in seinen Wahlkampf – und zeigt, wer im Hause Macron die Hosen anhat.

Nur 24 Stunden nach seinem historischen Sieg wurde im französischen Fernsehen ein Dokumentarfilm über Emmanuel Macron und seine Wahlkampagne ausgestrahlt. Darin zu sehen ist ein ehrgeiziger aber gelassener Mann, der sein junges Team immer wieder zu motivieren weiss.

Manche Szenen aus dem Dok sorgen aber für Lacher und gehen viral – auch, weil sie Macron in einem gänzlich unpräsidialen Licht zeigen.

Keine Schokolade für Emmanuel

Macron hat nach der ersten TV-Debatte Lust auf Schokolade und bittet sein Team, ihm welche zu bringen. Er rechnet nicht mit seiner Gemahlin Brigitte, die sofort interveniert: «Non, je ne veux pas que tu manges des cochonneries.» («Nein, ich will nicht, dass du Schweinereien isst.»)

Auch kein Kindermenü für Emmanuel

Und gleich nochmals brennt Macron essenstechnisch an. Er und sein Team legen in einer Autobahnraststätte eine Mittagspause ein. Dort bestellt Monsieur Macron an der Selbstbedienungstheke fröhlich ein Cordon Bleu («J'adore les cordon bleu!»,«Ich liebe cordon bleus!)», bevor ihn die Mitarbeiterin darauf hinweist, dass dieses Gericht das menu enfant ist, das Kindermenü. Enttäuscht entscheidet sich der Präsident daraufhin um und bestellt ein Lachsfilet.

Cool, le nouveau président aime les cordons bleus ! Par contre, quelle idée de les réserver au menu enfant 😉 #lescoulissesdunevictoire pic.twitter.com/RXHDSlBFxG — Père Dodu (@PereDoduFrance) 9. Mai 2017

Pas de chocolat, pas de cordon bleu. Beaucoup de frustrations culinaires dans ce documentaire. #LesCoulissesDuneVictoire — Kevin Cicconardi (@KCicconardi) 8. Mai 2017

Keine Schokolade, kein Cordon Bleu: viel kulinarische Frustration in diesem Dokumentarfilm.

Quand on te dit que le cordon bleu c'est pour les menus enfants 😂#LesCoulissesDuneVictoire pic.twitter.com/kiB7qcZ4mW — Calire's Black Ink🎨 (@CalireBlackInk) 8. Mai 2017

Wenn man dir sagt, dass das Cordon Bleu für das Kindermenü gedacht ist.

Wegen Fussball wird nicht geflucht!

Macron outet sich im Film als Fussball-Fan. Als Monaco den Olympique de Marseille besiegt, ärgert er sich: «Oh merde, déjà la deuxième fois, putain.» («Oh scheisse, schon das zweite mal, shit!»). Brigitte hingegen scheint den Ballsport nicht zu interessieren: «Mais on s'en fou!» («Das ist doch egal!), erwidert sie.

Der beste Moment des Abends.

Emmanuel wird mit einem Ei beworfen

Eine weitere witzige Szene: An einer Veranstaltung wird Emmanuel Macron mit einem Ei beworfen. Als die Videos davon in den sozialen Medien ihre Runde machen, schauen sich Macron und ein Berater diese lachend an und bewundern gar die Wurfkraft des Angreifers.

💬 "Non, ça fait pas mal"... Quand Emmanuel Macron rigole en voyant les images de l'oeuf qu'il a reçu sur la tête.#LesCoulissesDuneVictoire pic.twitter.com/NXDY54I9UA — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 8. Mai 2017

Nein, das tut nicht weh. Emmanuel Macron lacht, wenn er sieht, wie ihm ein Ei an den Kopf geworfen wurde.

Der Film Der Filmemacher Yann L’Hénoret hat Emmanuel Macron und sein Team von En Marche! über die letzten acht Monate begleitet. Die daraus entstandene Doku Les Coulisses d’une victoire wurde am Montagabend ausgestrahlt.

Mehr Europa und weniger Beamte – das hat Macron mit Frankreich vor

Das könnte dich auch interessieren: Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft 13 Gründe, warum du nie ein Auslandsemester machen solltest Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo