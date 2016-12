«An das feige Stücke Scheisse, das am Lenkrad sass ...» – Berliner spricht zum Attentäter

Das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom Montagabend hat die Stadt erschüttert. Zwölf Menschen starben, über 40 wurden verletzt.

Erschüttert ja, gebrochen nein. Dieser Berliner bringt auf den Punkt, was viele denken:

«Du hast dir die falsche Stadt ausgesucht, Bruder. Berlin hat zwei Weltkriege in den Knochen. Du findest heute noch in jedem Altersheim in Berlin jemanden, der dir erzählen kann, wie hier die Leichen aufgestapelt waren, wie diese Stadt in Grund und Boden gelegt worden ist.»

In einem Video richtet sich der junge YouTuber Rayk Anders an den Attentäter, wenige Stunden nach dem Anschlag. «Diese Stadt kennt die Hölle», sagt er und wendet sich an den zur Fahndung ausgeschriebenen mutmasslichen Terroristen:

«Ich kann dir sagen, was jetzt passieren wird. Wir werden die Verletzten pflegen. Wir werden die Toten begraben. Und wir werden sie niemals vergessen. Und dann werden wir weitermachen!»

Worte, die vielen Berlinern Mut machen.

