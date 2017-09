Sexismus live in der Sendung? Nicht mit dieser CNN-Moderatorin

Brooke Baldwin ist eine erfahrene Journalistin. Die CNN-Moderatorin arbeitet seit 17 Jahren auf dem Beruf und hat in dieser Zeit unzählige Personen interviewt. Was sie aber während einer Liveschaltung am Freitag erlebt hatte, war selbst für Baldwin ein Novum. Ein Unrühmliches, notabene.

Donald Trump is a white supremacist who has largely surrounded himself w/ other white supremacists. — Jemele Hill (@jemelehill) 11. September 2017

Baldwin moderiert eine Liveshow zur Debatte um die ESPN-Moderatorin Jemele Hill, die in einem Tweet den US-Präsidenten Donald Trump als «White Supremacist» bezeichnet hatte, als der zugeschaltete Fox-Sports-Radio Moderator Clay Travis zu Wort kommt. «Ich liebe zwei Dinge in diesem Land», beginnt Travis, «den 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten [First Amendment] und Brüste [boobs].»

Eine sichtlich irritierte Moderatorin fragt Travis, ob sie ihn richtig verstanden habe: «Einen Moment, nur um das klarzustellen, als Frau, die diese Sendung moderiert. Was haben Sie gesagt? Sie glauben an das First Amendment und [buchstabiert]... b-o-o-b-s?»

«Ich habe genug, tut mir leid, ich habe genug, diese Diskussion ist beendet. Stellt die Mikrofone ab. Bye.»

Travis antwortet, ohne mit der Wimper zu zucken: «Brüste. Zwei Dinge, die mich in der Geschichte dieses Landes nie enttäuscht haben. Brüste und das First Amendment.»

Donald Trump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Baldwin kann es nicht fassen: «Wieso sagen Sie das in einer Live-Sendung mit einer weiblichen Moderatorin?»

Travis gibt sich unbeeindruckt: «Ich sage es die ganze Zeit, ich sage es auch live am Radio. Weil es wahr ist.»

Nachdem der zweite Gast, Ex-ESPN-Moderator Keith Reed, die Äusserungen Travis' aufs Schärfste verurteilt hat, bricht Baldwin die Sendung ab: «Ich habe genug, tut mir leid, ich habe genug, diese Diskussion ist beendet. Stellt die Mikrofone ab. Bye.»

Baldwin entschuldigt sich gegenüber den Zuschauern: «Das war völlig unangemessen. Bitte entschuldigen Sie, dass das einen Moment gedauert hat. Manchmal hört man etwas, aber man ist nicht ganz sicher, ob man es richtig verstanden hat. Ich entschuldige mich ... für ihn.»

In einem persönlichen Statement auf der Website von CNN lässt Baldwin ihrer Empörung freien Lauf: «Es ist 2017 und ein erwachsener Mann ist in meiner Show und spricht mit mir – einer weiblichen Moderatorin – über Brüste. Ich dachte mir während der Sendung: Passiert das wirklich gerade?»

Eines stehe fest, so Baldwin weiter, Clay Travis werde nie wieder in ihre Show eingeladen.

Offenbar war es nicht das erste Mal, dass Travis auf diese Art provozierte: Wie die «Washington Post» berichtet, schrieb Travis bereits 2015 in einem Eintrag auf der Website «Outkick The Coverage»: «Ich bin radikal moderat – ich glaube nur an zwei Dinge: Das First Amendment und Brüste.»

(wst)

Diese Inderin hat auch die Nase voll von sexistischer Kackscheisse: 1m 48s So poetisch zerstört diese Inderin sexistische Kackscheisse Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Das sind offiziell die 5 schwierigsten Fragen der Theorie-Prüfung – antwortest du richtig? «Muslime sind wie afrikanische Karpfen» – das ist der wohl gefährlichste Mönch der Welt «Scrubs»-Doktor macht eine überraschende Entdeckung – und er ist wirklich nicht allein damit 1348 Franken für das iPhone X?! Diese 5 Smartphones sind auch rahmenlos und viel günstiger

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo