Diese Frau hat genug vom Sexismus – und kämpft mit Selfies von den «Catcallers» dagegen an

Die 20-jährige Studentin Noa Jansma hatte eines Tages die Schnauze voll. Sie wollte die dummen Sprüche und Anmachen von Männern, denen sie fast jeden Tag ausgesetzt ist, nicht mehr länger einfach so hinnehmen. «Catcalling» heisst es auf Englisch.

So gründete die 20-Jährige kurzerhand den Instagram-Account «DearCatcallers» und fotografierte einen ganzen Monat lang Männer, die sie blöd anmachten.

Auf dem Account zu sehen sind zahlreiche Bilder. Selfies von der ernst dreinblickenden Jansma zusammen mit wildfremden Männern, die ihr hinterherriefen, sie blöd anmachten oder ihr nachpfiffen. Neben die Bilder schreibt Jansma jeweils, was die Catcallers zu ihr sagten. Da steht zum Beispiel: «Ich weiss, was ich mit dir machen würde, Baby!» oder «Wenn ich dich sehe, dann krieg ich wilde Gedanken, Darling!»

Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 30. Aug 2017 um 4:04 Uhr

Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 14. Sep 2017 um 8:32 Uhr

Den Bildern nach zu urteilen, halten viele Männer das Ganze für einen Scherz. Einige werfen sich in den Selfies gar in Pose. Jansma geht es aber alles andere als um Spass. Sie will mit dem Account mehr Aufmerksamkeit auf die Thematik lenken. Und aufzeigen, wie unangenehm, unangebracht und allen voran sexistisch diese Sprüche sind. (ohe)

Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 20. Sep 2017 um 12:11 Uhr

Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 12. Sep 2017 um 10:11 Uhr

Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 29. Aug 2017 um 6:31 Uhr

Wie spricht man jemanden an? Mach es nicht wie DIESE Typen 1m 59s Wie spricht man jemanden an? Mach es nicht wie DIESE Typen Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer, Emily Engkent

Das könnte dich auch interessieren: Die kleinen Freuden des Flugzeug-Reisens – in 12 Memes 8 Dinge, die sich verändern, wenn deine Freunde Kinder kriegen Was ist eigentlich der Plural von «Chaos»? Beim Mehrzahl-Quiz wirst du Federn lassen Diese Leute haben ihre Anweisungen wortwörtlich befolgt – und es ist grossartig

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo