Diese Grafik zeigt eindrücklich, wie alltäglich Massenschiessereien in den USA sind

Musiker ändert nach Blutbad in Las Vegas seine Meinung – und zwar um 180 Grad

Sein Leben lang war Caleb Keeter nach eigener Auskunft ein Verfechter des US-Waffenrechts. Nun wurde der Country-Musiker Zeuge des Massenmords in Las Vegas. Nach dem Horror hat er jetzt seine Meinung geändert.

Immer wieder nach sogenannten Mass Shootings, nach Angriffen in Schulen oder am Arbeitsplatz, wird in den USA über das Waffenrecht diskutiert. Also alle paar Monate, denn leider kommt es in den Vereinigten Staaten in fürchterlicher Regelmässigkeit zu Schiessereien mit vielen Toten.

Allein: Es ändert sich nichts. Die Waffenlobby verweist stets auf ihren Standpunkt, dass mehr Waffen auch mehr Sicherheit bedeuteten. Zu einem Schlagwort in der Debatte ist das Second Amendment …