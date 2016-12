Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren liegt Schnee in der Sahara

Weisse Flocken, roter Sand – in der algerischen Sahara ist der Winter eingebrochen. Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren hat es in dieser Region der Wüste geschneit.

In der Schweiz ist an weisse Weihnachten nur in den Bergen zu denken. Doch dort, wo es tagsüber zurzeit noch sommerlich warm ist, hat es geschneit: in der Sahara. In der Nähe von Aïn Séfra, im Nordwesten Algeriens, fielen am Montag die ersten Flocken auf die roten Dünen.

Hier im Saharaatlas, einer Gebirgskette, die die Nordgrenze der Sahara bildet, soll es seit 37 Jahren nicht mehr geschneit haben. Und laut der Erinnerung der Einheimischen nach nur ein einziges Mal: Am 18. Februar 1979 tobte sich ein Schneesturm aus – für eine halbe Stunde.

Incredible pics after snow falls in the Sahara Desert for the first time in 37 yrs! https://t.co/9P4XDTTE3z pic.twitter.com/x0fmERgfRo — Jacqui Jeras (@JacquiJerasTV) 21. Dezember 2016

Diesmal dauerte es einen Tag. Dann war die weisse Pracht in den Hügeln in rund 1000 Meter Höhe wieder geschmolzen. Vorher jedoch konnte der Hobbyfotograf Karim Bouchetata mit seinen Fotos den Winter in Afrika dokumentieren.

Schnee in der grössten Wüste der Welt ist zwar selten, aber doch nicht ganz unmöglich: Zum Beispiel führten 2005 Schneefälle in Ghardaia, 800 Kilometer südlich von Algier, sogar zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Die Strassen waren vereist und schneebedeckt. Und nur 240 Kilometer südwestlich von Aïn Séfra, in Béchar, freuten sich 2012 die Kinder über das kalte Geriesel.

