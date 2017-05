«Liebes Tagebuch, ich weiss, wie die Zukunft aussieht!»

bild: olga

Hast du dich schon mal gefragt, was im Köpfchen einer Katze so vor sich geht? Hier kriegst du endlich einen exklusiven Einblick in das Tagebuch von Katzendame Olga. Einmal pro Woche schreibt sie aus ihrem Leben. Weitere Geschichten von Olga findest du hier oder am Ende des heutigen Tagebuch-Eintrags.

Eintrag vom 4. Mai 2021:

Liebes Tagebuch,

das hier ist kein gewöhnlicher Tagebucheintrag. Echt nicht. Diese Zeilen sind etwas ganz Besonderes. Etwas Unglaubliches. Etwas Unfassbares. Etwas, das die wohlriechende Stube meines Menschen noch nie gesehen hat. Es ist dir bestimmt auch schon aufgefallen.

Richtig, liebes Tagebuch. Ich schreibe dir gerade aus der Zukunft. Es gefällt mir hier im Jahr 2021 ziemlich gut. Vielleicht irre ich mich ja, aber ich habe das Gefühl, die Couch ist in dieser Zeit um einiges bequemer. Und ich kann dir zwar nicht sagen woran es liegt, aber auch ich sehe irgendwie verändert aus.

Aber ich bin nicht hier, um über die Couch zu reden, liebes Tagebuch. Du hast bestimmt viele Fragen an mich.

Sag mal, Olga, bist du im Jahr 2021 immer noch single? 😉

Nein, liebes Tagebuch, das bin ich nicht. Nicht mehr. Dieter – der Nachbarskater mit den wunderschönen langen Schnurrhaaren – hat gerade «Hallo!» zu mir gesagt. Und das kann ja wohl nur eines bedeuten:

«Ich bin glücklich verheiratet!»

Er so: bild: giphy

Ich so: bild: giphy

Bist du im Jahr 2021 vielleicht berühmt?

Ich nicht – aber du, liebes Tagebuch! Ein paar Menschen auf Facebook Die ganze Welt kennt deinen Namen!

bild: olga

Heisst das, du bist jetzt voll reich und so?

Ja. Sehr reich sogar.

Guck mal, wie reich ich bin: bild: olga

Ist Donald Trump immer noch Präsident?

Hä? Donald wer?

Und was ist mit dem Nachwuchs, Olga? Bist du im Jahre 2021 bereits Mutter?

Nein, liebes Tagebuch. Aber ich bin mir sicher, es wird bald so weit sein – Dieter und ich sind bereit für eine eigene Familie!

bild: olga

Hast du vielleicht den einen oder anderen guten Tipp für mich?

Natürlich habe ich das, liebes Tagebuch. Ich konnte hier im Jahr 2021 sehr viele nützliche Informationen sammeln, die dir das Leben um einiges einfacher machen werden:

Tipp 1: Du musst die Gelegenheit immer beim Schopf packen. bild: giphy

Tipp 2: Olga hat immer recht. BILD: OLGA

Tipp 3: Ente! bild: giphy

Ente? Oh! Plötzlich hab ich da so ein komisches Gefühl in der Bauchgegend. Ich muss jetzt los, liebes Tagebuch. Vielleicht steht ja gleich eine weitere Zeitreise an?

Mit Grüssen aus der Zukunft,

Olga von Schnurrhausen

Nachtrag:

Ich nehme alles zurück, liebes Tagebuch. Das muss wohl die Nachwirkung der Schmerzmittel gewesen sein, die der Tierarzt mir verabreicht hat. Und das mit dem Nachwuchs kannst du auch gleich wieder vergessen. Wird nicht funktionieren.

Weitere Weisheiten aus dem Tagebuch von Katzendame Olga:

