Du magst Bücher und Katzen? Dann haben wir hier 8 Tipps für dich

Wenn du gerne liest, bist du hier genau richtig. Wir haben für dich acht interessante Bücher ausgesucht, die sich auf unterschiedlichste Weise dem Thema Katzen annehmen. Mal ernst, mal humoristisch, mal künstlerisch – hier hat es für jeden und jede etwas dabei.

Katzen sind wie Hunde – nur anders. Katzenliebhaberin Nina Puri «übersetzt» das Verhalten der Stubentiger und gibt hilfreiche und witzige Ratschläge zu Erziehung und Umgang. Mit vielen Tipps für ein kuscheliges Zusammenleben.



Der ultimative Test: Bin ich bereit für eine Katze?

Gut zu wissen: Elementare Kommandos wie «Her mit dem Futter!», «Kraul mich!» oder «Wach auf, es ist 5.30 Uhr!»

Wie bekomme ich Zecken, Flöhe, Holzleim und andere Katzen aus dem Fell meiner Katze?

Ist eine friedliche Koexistenz zwischen meiner neuen Couch und meiner Katze wirklich möglich?

Eine Katze ist selbstreinigend, handlich und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, aber leider manchmal kompliziert im Handling. Dennoch werden die meisten Modelle immer noch ohne Gebrauchsanweisung ausgeliefert. Hier kommt Abhilfe: Mit übersichtlichen Diagrammen erklärt diese Betriebsanleitung Schritt für Schritt, wie man eine Katze mühelos in Betrieb nehmen und artgerecht instand halten kann.

«Woran du erkennst, dass deine Katze deinen Tod plant» enthüllt in skurrilen Comics die wahre Natur der gemeinen Hauskatze. Zu Papier gebracht hat sie der Meister des entlarvenden Humors «The Oatmeal» – herausgekommen ist eine urkomische und geistreiche Comicsammlung, die uns darüber aufklärt, was Katzen wirklich wollen: die Weltherrschaft (und natürlich am Bauch gekrault werden).

Katzenliebhaber und Ausmalbegeisterte werden von diesen originellen und liebevoll gestalteten Motiven gleichermassen begeistert sein! Die reich verzierten Katzenportraits bieten eine wundervolle Sammlung von Ausmalbildern und schaffen zugleich eine kreative Ruhepause im Alltag.

Der Obdachlosigkeit entkommen, schlägt James sich als Strassenmusiker durch. Als er eines Abends einen abgemagerten, streunenden Kater vor seiner Tür findet, scheint er sein tierisches Ebenbild zu treffen. Und mehr noch: Während er den Streuner aufpäppelt, entwickelt sich eine besondere Freundschaft. Der Kater Bob will nämlich keineswegs zurück in die Freiheit. So, wie James dem Kater Bob seine Lebenskraft zurückgibt, so füllt das samtpfötige Wesen James' Leben wieder mit Sinn – und jeder Menge witziger Anekdoten.

Deutschlands Nahrungsmittelkritiker Nr. 1, Hans-Ulrich Grimm, hat mit «Katzen würden Mäuse kaufen» einen schockierenden Bericht über die Skrupellosigkeit der Tierfutterindustrie verfasst. Denn glaubt man der Werbung, ist das Beste für unser Haustier gerade gut genug. Aber statt ausgewogener Nahrung bekommen unsere vierbeinigen Lieblinge eine ungesunde Mischung aus Schlachtabfällen, Streckmitteln und Stabilisatoren. Darunter auch immer wieder Skandalöses: Klärschlamm etwa. Oder neuartige Ingredienzen aus Erdgas, gewonnen mit Hilfe von Bakterien. Natürlich ganz ohne Kennzeichnung. Damit die Tiere das überhaupt zu sich nehmen, werden Geschmacksstoffe beigemischt. In «Katzen würden Mäuse kaufen» deckt sie Hans-Ulrich Grimm auf, die unappetitliche Wahrheit über kommerzielles Tierfutter.

Einfach unbezahlbar: Es muss nicht immer das teure Spielzeug aus der Zoohandlung sein. Viel günstiger und für viele Katzen auch viel attraktiver ist selbst gebasteltes Spielzeug. Mit wenig Aufwand, nahezu keinen Kosten und Materialien, die du zu Hause rumliegen hast, lässt sich pfiffiges Katzenspielzeug problemlos basteln. Locke auch du deinen Stubentiger aus der Reserve!

Um zu vermeiden, in die Schublade einer verrückten Katzenfrau gesteckt zu werden, unternimmt die Autorin einige Versuche. Denn nicht nur privat dreht sich bei ihr fast alles um Katzen, sondern auch beruflich hat sie kätzische Wege eingeschlagen, die sich nicht immer so leicht mit dem «seriösen Bild» einer Geschäftsfrau vereinbaren lassen. Stets bemüht, ihre Katzenverliebtheit nicht all zu sehr hervorzukehren, muss sie feststellen, dass die Zeit gekommen ist endlich Farbe zu bekennen und sich als «Crazy Cat Lady» zu outen. Ihr neues Motto: «Ich liebe Katzen und das ist auch gut so!»

Kennst du Oscar, die Schiffskatze, die den Untergang von drei Schiffen überlebt hat? Und wusstest du, dass die dickste Katze der Welt über 21 Kilo auf die Waage brachte? Dass laut einer ungarischen Sage die Frau von der Katze abstammt? Und dass sieben Prozent aller freilaufenden Katzen über eine Zweitfamilie verfügen, bei der sie unbemerkt ein Doppelleben inklusive Vollpension führen? Ein ebenso unterhaltsames wie informatives Fakten-Sammelsurium für alle, die Katzen lieben!

Das geben wir dir auch noch gerne mit auf den Weg: 10 Bastelideen für Katzen.