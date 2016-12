21 Lektionen für dein Leben, die du von deiner Katze lernen kannst

Es gibt eine Menge, was wir Menschen von unseren felligen Freunden lernen können. 21 Beispiele dafür haben Lisa Swerling und Ralph Lazar, Autoren und Zeichner der New York Times, in ihrem neusten Projekt «Tess & Lion». Bücher von ihnen sind auf «lastlemon» erhältlich.

Es ist immer besser auf der anderen Seite der geschlossenen Türe

Bestehe auf das Beste

Pause ist gut

Die Sonne gibt Energie

Habe keine Angst, dir ein wenig Platz zu machen

Habe keine Angst, nach Aufmerksamkeit zu fragen

Liebe siegt immer

Essen mit der Familie ist sehr wichtig

Lerne zu entspannen

Toilettenpapier ist der wahre Feind

Da draussen ist eine fantastische Welt

Sorge dich nicht, sei glücklich

Suche die Wärme

Höre nie auf zu träumen

Qualitätskontrolle (oder wie man Dinge kaputt macht)

Bücher sind sehr wichtig

Schnurren ist ansteckend

Spuren sind eine tolle Dekoration

Auch die grössten Streite können gelöst werden

Tanze im Regen. Nicht.

Lebe im Moment

