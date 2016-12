Mit diesen Katzenhäuschen entführst du deine Katze in eine Märchenwelt

Yuliya Kosata kommt aus der Ukraine und stellt Häuschen für Katzen her. Doch nicht einfach irgendwelche 08/15-Behausungen, wie man sie in jedem Tiergeschäft kaufen kann, sondern richtige kleine Kunstwerke.

Vielmehr sind diese Katzenhäuschen so verspielt und fantasievoll, dass man fast nicht mehr aus dem Staunen herauskommt.

Die Künstlerin Yuliya Kosata stellt jedes Häuschen in aufwändiger Handarbeit her. Als Material verwendet sie Filz, den sie nicht etwa kauft, sondern selbst herstellt, was ein riesiger Aufwand bedeutet.

Yuliya sagt über sich selbst, dass sie es schon immer geliebt habe, Dinge herzustellen. Sie hat gemalt, genäht und auch fotografiert, doch erst eine Reise nach Nepal hat sie auf diesen Weg gebracht.

«Es ist nun beinahe acht Jahre her, seit ich das erste Mal solche ungewöhnliche und faszinierende gefilzte Gegenstände gesehen habe, bei denen ich nicht einmal im Ansatz begreifen konnte, wie man so etwas aus Wolle herstellen kann.»

Yuliya war von der Arbeit der Nepalesen so fasziniert, dass sie sich dazu entschloss, dieses Handwerk zu erlernen, koste es, was es wolle.

Yuliya erzählt weiter, dass es kein einfacher Weg für sie war.

Ich habe also angefangen, herauszufinden, wie man Wolle verfilzt. Dann habe ich neue Materialien ausprobiert, welche alle so etwas wie ein Eigenleben haben und mich in eine bestimmte Richtung drängten, welcher ich gefolgt bin. Ich musste neue Wege gehen, Ideen überdenken und manchmal kam etwas ganz anderes dabei heraus, als ich eigentlich wollte. Aber auch dann hatte es immer noch etwas Magisches und Wunderschönes.

Woher Yuliya ihre Inspirationen hat kann sie nicht genau sagen. Ihr Kopf ist immer voller Ideen, welche sie einfach umsetzen muss. Einfach ist es nie und oft weiss sie auch nicht genau, wie das Endresultat aussehen wird, aber das Gefühl, etwas zu erschaffen, entschädigt sie für ihre harte Arbeit.

Ihre Werke präsentiert Yuliya jeweils auf ihrer Facebook-Seite und manche davon, aber nicht alle, verkauft sie in ihrem Online-Shop auf etsy. Eine Katze, die solch eine fantasievolle Behausung ihr eigen nennen darf, kann sich echt glücklich schätzen.

Hier kannst du dir noch die restlichen Katzenhäuschen anschauen:

