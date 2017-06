«Liebes Tagebuch, ich werde auswandern!»

Hast du dich schon mal gefragt, was im Köpfchen einer Katze so vor sich geht? Hier kriegst du endlich einen exklusiven Einblick in das Tagebuch von Katzendame Olga. Einmal pro Woche schreibt sie aus ihrem Leben. Weitere Geschichten von Olga findest du hier oder am Ende des heutigen Tagebuch-Eintrags.

Eintrag vom 8. Juni 2017:

Liebes Tagebuch,

heute habe ich die schwierigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Es war nicht leicht. Echt nicht. Aber als Katze muss man manchmal sonderbare Wege einschlagen. Und ich habe mich endgültig entschieden:

«Ich werde auswandern!»

Weisst, du liebes Tagebuch, ich bin hier einfach nicht glücklich. Alles ist doof.

Wetter doof. bild: giphy

Mensch doof. bild: giphy

Luft doof. bild: giphy

Aber ich bin mir sicher, dass sobald ich von hier weg bin, alles anders wird. Echt jetzt.

Ich werde das Sofa endlich nur für mich alleine haben

Wie es jetzt ist: bild: olga

Wie es nach dem Auswandern sein wird: bild: olga

Ich werde nicht mehr dieses blöde Nassfutter essen müssen

Wenn mein Mensch diese blöde und stinkende Brühe nicht isst, warum sollte ich es dann tun? Wenn das nicht mal ein wahrhaftig guter Grund zum Auswandern ist!

Wie es jetzt ist: bild: giphy

Wie es nach dem Auswandern sein wird: bild: giphy

Ich werde endlich auch einen Kater bekommen

Es ist echt unfair, liebes Tagebuch. Mein Mensch wacht jeden Sonntagmorgen mit einem einem Kater auf. Ich nicht. Das ist sehr traurig. Hoffentlich wendet sich nach meinem Ortswechsel das Blatt zum Besseren.

Ich werde einen Menschen haben, der mir aufs Wort gehorcht

Menschen sind sehr anstrengende Haustiere, liebes Tagebuch. Ständig wollen sie deine Aufmerksamkeit. Das kann manchmal ganz schön nervig werden. Aber auch das wird sich schon bald ändern. Echt jetzt.

Wie es jetzt ist: bild: giphy

Wie es nach dem Auswandern sein wird: bild: giphy

Ich werde in einem Paradies voller Kartonkisten leben

Nie wieder Kartonkisten, die ohne Vorwarnung wieder aus deinem Leben verschwinden! Nie wieder geschlossene Türen und Staubsauger! Wenn ich erstmal dort bin, wird mein Leben perfekt sein!

Zukunftsvision, die Erste: bild: giphy

Zukunftsvision, die Zweite: bild: giphy

Zukunftsvision, die Dritte: bild: giphy

Keine Zukunftsvision: bild: giphy

Ich werde mir meine Lieblingsserie ansehen können, ohne dass jemand den Sender umschaltet

Sonne, Sonne, Sonne!

Dieses Klima macht mich ganz verrückt, liebes Tagebuch. Mal davon abgesehen, dass die seltenen Plätze an der Sonne immer bereits besetzt sind, regnet es ständig. Meistens genau dann, wenn mein Mensch den Abwasch erledigen muss. Komischer Zufall.

Ich weiss, was du jetzt denkst, liebes Tagebuch.

«Nein, Olga! Du kannst mich jetzt nicht einfach allein lassen! 😭»

Aber meine Entscheidung steht fest, liebes Tagebuch. Heute müssen wir leider Abschied nehmen. Es war eine schöne Zeit mit dir. Lebewohl!

Mit Abschiedsgrüssen,

Olga von Schnurrhausen

Nachtrag:

Ich bin wieder zurück, liebes Tagebuch. Die blöde Schnepfe aus dem Haus nebenan wollte mir partout nicht die Tür öffnen. Da bin ich von meinen Reisen zurückgekehrt. Ich glaube, das Leben als Emigrant ist nichts für mich.

Weitere Weisheiten aus dem Tagebuch von Olga:

