Eine schöne Bescherung! Geschenke aus der heimischen Küche

Selbstgemachte Geschenke bzw. Mitbringsel sind echte Unikate und nicht nur an Weihnachten ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Keine Angst, du brauchst für diese Präsente nicht stundenlang in der Küche zu stehen.

Achtung, diese kleinen Kugeln machen süchtig! Also wundere dich nicht, wenn die Beschenkten baldigen Nachschub verlangen. Die verführerische Süssigkeit aus Butterkeksen, weisser Schokolade und einem kleinen Schuss Rum ist in nur 20 Minuten hergestellt (auch für Kochanfänger geeignet). Wir verschenken sie an Weihnachten jeweils in einer hübsch verzierten Konservendose.

Diese ganz einfach herzustellenden Konfitüren bzw. Gelées sind alles andere als gewöhnlich und ein …