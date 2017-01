Kritik an China unerwünscht – Polizei jagt Tibet-Unterstützer in Bern

Rund 400 Exil-Tibeter und ihre Unterstützer haben am Sonntag anlässlich des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Bern lautstark demonstriert. Bei einer unbewilligten Demonstration am Nachmittag wurden 14 junge Aktivisten angehalten. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte sorgte für Kritik.

Rund 400 Exil-Tibeter und ihre Unterstützer haben am Sonntag anlässlich des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Bern lautstark demonstriert. Bei einer unbewilligten Demonstration am Nachmittag wurden 14 junge Aktivisten angehalten.

Philipp Mäder hielt auf Twitter das Vorgehen der Sicherheitskräfte fest. Der Journalist der «Schweizer Illustrierten» schreibt von einer Jagd auf junge Tibet-Demonstrantinnen.

Die Teilnehmer der bewilligten Kundgebung vom Morgen forderten mehr …