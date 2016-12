Vesna Vulovic – die berühmte Stewardess aus Serbien ist tot

Starkoch Jacky Donatz setzt sich heute zur Ruhe – oder doch nicht?

Der Gault-Millau-Koch kocht heute zum letzten Mal im «Sonnenberg». Zur Ruhe setzt er sich aber nicht. Er schmiedet neue Pläne – vielleicht zusammen mit Sepp Blatter.

Jacky Donatz, Sie verlassen den «Sonnenberg» heute an Ihrem 65. Geburtstag – ein Feiertag?Jacky Donatz: Ich habe früher während der Saison – einer der strengsten Jahreszeiten – eigentlich immer gearbeitet. Von dem her waren diese Tage nie wirkliche Festtage für mich. Der grosse Nachteil, wenn man so kurz nach Weihnachten Geburtstag hat, ist: Es gab immer nur ein – dafür ein grosses – Geschenk. Aber in diesem Jahr ist es einfach der Tag, an dem ich aufhören werde zu arbeiten. Ich …