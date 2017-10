Bild: APA

Peter Kraus bricht sich während ARD-Show die Schulter

Der österreichische Sänger Peter Kraus hat sich bei der ARD-Show «Spiel für dein Land» am Samstagabend nach eigenen Angaben die rechte Schulter gebrochen und muss operiert werden.

Sänger Peter Kraus musste 78 werden, um sich was zu brechen - und dann in einer TV-Show. Das Spiel, bei dem er seine Schulter verletzte, sei aber auch nichts für ältere Herrschaften, beschwerte sich Marcel Reif, der das Dreiländerquiz "Spiel für dein Land" für die Schweiz gewann. (Archivbild) © Keystone/ENNIO LEANZA

«Ich habe mir in meinem Leben nie etwas gebrochen, dafür musste ich erst 78 werden», sagte Kraus der «Bild»-Zeitung vom Montag. Er habe die ganze Nacht in der Klinik verbringen und Schmerzmittel nehmen müssen. «Die Ärzte haben mir schon gesagt, dass der Heilungsprozess vier Monate dauert.»

Der Musiker musste in der Live-Show mit Jörg Pilawa bei einem Spiel mit dem Schauspieler Axel Prahl und Fussball-Kommentator Marcel Reif herabfallende Sterne fangen. Das Erste erklärt den Unfall auf der Website der Spielshow so: «Die Herren nahmen diese Aufgabe besonders ernst, voller Körpereinsatz war gefragt. Obwohl er der Älteste der Runde war, fing Peter Kraus die ersten beiden Sterne und machte Punkte für sein Team Österreich.» Leider sei er beim vierten Stern so unglücklich auf die Schulter gefallen, dass er die Sendung später habe verlassen müssen.

Jetzt auf

Gegenüber der «Bild» sagte Kraus: «Der Unfall war einfach ein unglücklicher Zufall. Wenn wir in so einer Live-Sendung auftreten, dann geben wir dem Affen natürlich Zucker.» Marcel Reif sah das kritischer: «Das war ein kindisches Spiel, was mit uns älteren Herrschaften in so einer Show eigentlich nichts zu suchen hatte», sagte er der «Bild». Das Länderduell mit Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verfolgten am Samstagabend 3.02 Millionen Zuschauer.

Gewonnen hat übrigens das Team Schweiz, vor allem dank dem mit breitem Allgemeinwissen gesegneten Fussballkommentatoren Marcel Reif. Seine Mitstreiter Heinz Günthardt und Leonardo Nigro waren ihm gemäss «persoenlich.com» keine grosse Hilfe. (aargauerzeitung.ch)

Das könnte dich auch interessieren: Grottengeflüster: Wie war das wirklich mit Hefners Playboy Mansion und den Hasen? Endlich wieder ein Nobelpreis für die Schweiz? Es gibt Hoffnung... Giftmord an Kims Halbbruder: Prozess gestartet «Fifa 18» im grossen Test: Drei Redaktoren, drei Meinungen Die Liste der 50 besten NHL-Spieler – Josi büsst 8 Plätze ein, Crosby nicht mehr die 1 Dieser Schweizer Jurist will die freie Zuwanderung – aber nicht gratis Wenn du jemanden triffst, der denselben dümmlichen Humor teilt: PICDUMP! Die Legende hat wieder zugeschlagen – Varela wird gesperrt und zwar lange New York, in diesen Momenten hasse ich dich ein wenig! Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo