1 Jahr «Gratis-Newsportal»

#happywatson (1) stellt die Familie vor

Kinder, wie die Zeit vergeht: Ein Jahr ist vergangen, seitdem watson online ist. Seither gab es den einen oder anderen peinlichen Fehler und diverse gute Geschichten. Hier klopfen wir dem Leser auf die Schulter – und er uns hoffentlich auch (ein bisschen).

Ticker: 1 Jahr watson

Im 1. Jahr von watson hat sich so vieles ereignet. Wir lassen euch gerne teilhaben an den lustigen Erlebnissen, an skurillen Nachrichten, überraschenden Leser-Reaktionen und den Happy-Birthday-Botschaften. Übrigens:

Mach mit und schreibe uns im Kommentarfeld unten, auf http://www.facebook.com/watson.news oder per Twitter mit #happywatson.

Umfrage Würde dir ohne watson etwas fehlen? Ja, definitiv, ich bin süchtig.

Naja, irgendwie schon.

Nein, ich bin fast nie auf watson (ausser jetzt... und gestern... und vorgestern...)

Abstimmen 207 Votes zu: Würde dir ohne watson etwas fehlen? 65% Ja, definitiv, ich bin süchtig.

22% Naja, irgendwie schon.

13% Nein, ich bin fast nie auf watson (ausser jetzt... und gestern... und vorgestern...)

watson

Yanik Freudiger, 23.2.2017

