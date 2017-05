Bild: Christoph biegel

Ryan Keberle & Catharsis: Magie, die immer wieder von neuem entfacht wird

Ryan Keberle & Catharsis waren am Sonntag in der letzten Staffel vor der Sommerpause zu Gast bei «Musig im Pflegidach». Der Gruppe gelang ein Auftritt, der berührte und verzauberte, aber auch einen kleinen Makel aufwies.

Dardan Kastrati *

* Der Autor ist Schüler an der Kanti Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Stephan Diethelm wollte es seinen Schülern auf keinen Fall vorenthalten. Diethelm, Organisator von «Musig im Pflegedach», hatte zuvor eine Kulturwoche an der Alten Kantonsschule Aarau geleitet und muss gewusst haben, dass die letzte Staffel vor der Sommerpause im «Pflegidach» nochmals ein Höhepunkt werden würde. Er behielt recht – zumindest fast. Es war grösstenteils ein zauberhafter Abend, der alle berührte.

Ryan Keberle & Catharsis - «Blues In Orbit» Video: YouTube/Stephan Diethelm

Verantwortlich dafür waren Ryan Keberle & Catharsis. Die Jazzgruppe aus New York besuchte die Schweiz zum zweiten Mal und überzeugte das vergleichsweise junge Publikum. Den Zuhörern wurde Jazz vom Feinsten präsentiert.

Ryan Keberle, der erfahrene Jazz-Musiker, welcher schon mit prominenten Namen wie David Bowie, Alicia Keys und Wynton Marsalis zusammengearbeitet hatte, strahlte eine beindruckende Selbstsicherheit aus.

Das wirkte aber keineswegs arrogant, im Gegenteil, durch seine Lust, seiner Freude am Musizieren zauberte er den Gästen mit Hilfe seines Bandkollegen Scott Robinson (Saxophon) immer wieder ein Lachen ins Gesicht.

Lateinamerikanischer Touch

Das war aber längst nicht alles: Camilla Meza (Gesang), welche mit ihrer klaren Stimme bestach, trat erst nach dem ersten Stück auf die Bühne. So sehr, dass Diethelm sie bereits im Vorfeld für ein Konzert am 10. November für «Musig im Pflegidach» verpflichtet hat – dann jedoch mit ihrer eigenen Band.

Das dürfte ein cleverer Schachzug gewesen sein, versetzte Meza doch alle «Pflegidach»-Besucher ins Staunen. Durch ihren teilweise spanischen Gesang verlieh sie der Gruppe einen lateinamerikanischen Touch. Einige Texte wurden, wie Keberle erwähnte, von einem brasilianischen Komponisten verfasst.

Ryan Keberle & Catharsis bei «Musig im Pflegidach», Muri

Nicht nur die Texte, sondern auch die Mietglieder wie Meza oder auch Jorge Roeder (Bass) sind lateinamerikanischer Abstammung. Der ausgefallene Mix aus New-York-Jazz und lateinamerikanischen Texten macht die Musik von Ryan Keberle & Catharsis einzigartig. Doch nicht nur in der Gruppe war der Auftritt stimmig, Saxophonist Robinson, der älteste der Band, glänzte auch mit einem kurzen, furiosen Solo. Der Applaus war ihm sicher.

Nur Klatschen war aber nicht angesagt. So sehr der Abend auch berührte, hatte er auch immer wieder seine Längen. Das sorgte dafür, dass die Magie, die das Publikum zwar sichtbar überkam, kurzzeitig wieder verflog – und wieder immer wieder neu entfacht werden musste. Ein kleiner Tolggen im Reinheft.

Die Politik mischt sich überall ein

Besudelt war der Auftritt damit keinesfalls. Spätestens mit dem Song «Become the Water» (Deutsch: Werde das Wasser), wurden die Zuhörer wieder gepackt. Auf eine andere Art als zuvor, mit einem Wink an die Gesellschaft. Es war ein Lied, das von Politik, Protesten und Problemen in den USA geprägt ist. Keberle erklärte, dass er Zitate verschiedener Kundgebungen wortgetreu in seinen Text eingearbeitet hat. Das entfaltete Wirkung.

Keberle wollte sein junges Publikum aber nicht nachdenklich nach Hause entlassen. Mit seiner positiven Art sorgte er dafür, dass die meisten den Saal mit einem Lächeln verliessen. Es war das passende Ende eines stimmungsvollen Konzerts.

Kein Wunder, wollte Stephan Diethelm seinen Schülern diesen Abend nicht vorenthalten.

Mehr «Musig im Pflegidach» Tuck & Patti: Auch nach 38 Jahren eine Harmonie wie am ersten Tag Hadar Noiberg Trio – eine emotionale Reise in eine andere Welt Pablo Ziegler – wenn der kleine Fisch mit dem Grossen schwimmt Und plötzlich wurde aus dem Yuri Goloubev Trio ein Quartett Colom-Ginsburg-Hutchinson-Pukl: Gute Musiker können auch ohne Harmonie – zumindest fast Sängerin Dida Pelled: Das freche Mädchen im Rampenlicht Breites musikalisches Spektrum in der Schweizer Jazzszene Alle Artikel anzeigen

Das könnte dich auch interessieren: Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft 12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann Und am 100. Abend ... So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg Es hätte das Luxus-Festival des Jahrhunderts werden sollen – und endete katastrophal 12 traumhaft schöne Inseln in der Schweiz, die du vermutlich noch nie gesehen hast Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck 12-Jährige wird wegen «verführerischen» Kleides von Schach-Turnier verwiesen 13 Gründe, warum du nie ein Auslandsemester machen solltest Papiersäcke sind besser als Plastiksäckli? Glas ist besser als PET? Schluss mit den Mythen Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf «Unfall mit viel Pech»: Steck verunfallte auf einem Terrain weit unter seinem Limit Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo