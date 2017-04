Kalte Duschen und Fake News – das war die Energiestrategie-«Arena»

Aus der Abstimmungs-«Arena» zum Energiegesetz kam klar das Pro-Lager als Sieger hervor. Die Gegner manövrierten sich selbst mit unklaren Antworten und Tricksereien ins Abseits.

«Frau Bundespräsidentin, Sie waren letzte Woche in Lateinamerika, diese Woche in Kroatien und nun stehen sie hier, im Leutschenbach. (...) Energiesparen, das sieht anders aus», mit diesen direkten Worten hiess Projer-Stellvertreter Mario Grossniklaus Doris Leuthard in der gestrigen «Arena» willkommen.

Und in der Tat, das Thema ist eines, das uns in die ungemütliche Situation bringt, unseren Ressourcenverbrauch zu hinterfragen. Es ist auch ein Thema, das Erinnerungen an die Reaktorkatastrophe …