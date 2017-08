Bild: EPA

Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018

Hallo, ich bin Soohorang! Wie du siehst, bin ich ein weisser Tiger. Sicher weisst du, dass wir als heilige Tiere gelten. Als Motiv für Stärke, Schutz und Vertrauen bin ich in der koreanischen Kultur tief verwurzelt. Auch deshalb hat man sich für mich als Maskottchen entschieden.

Bild: AP/AP

Mein Name setzt sich aus den Worten Sooho und rang zusammen. Das erste bedeutet «Schutz», das zweite ist eine Ableitung von ho-rang-i, was «Tiger» bedeutet. Mein Name Soohorang soll also dafür stehen, dass ich die Olympioniken und alle Besucher der Spiele beschütze.

Annyeong! Mein Name ist Bandabi. Wie mein Kollege bin auch ich als Schwarzbär ein Teil der koranischen Mythologie. Klar, dass ich für Tapferkeit, Mut und Entschlossenheit stehe. Ich bin auch das Tier, das symbolisch für die Olympia-Region Gangwon-do steht.

Bild: AP

Mein Name setzt sich aus den Silben banda und bi zusammen. Banda stammt von der sichelförmigen Färbung auf meinem Brustfell – man nennt mich und meine Verwandten hier nicht umsonst auch «Mondbären». Das bi wurde aufgenommen, weil es für die Paralympics steht. Soohorang und ich sind auch bei diesen die Maskottchen. (ram)

