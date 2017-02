«Love Actually» bekommt eine Fortsetzung💗 (Aber Hugh Grant mögen wir immer noch mässig)

Damit ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt, was die berühmten Menschen so alles treiben, kriegt ihr hier die neusten Trennungs-, Verliebtheits- und Hochzeitsgerüchte – angereichert mit hübschen Instagram-Bildern und lustigen Tweets der Stars.

«Love Actually 2»!

Gebt es zu, alle, die ihr immer so hart tut und euch von keiner Liebeskomödie erweichen lässt. Der Weihnachtsklassiker «Love Actually» hat euer Herz berührt.

Nun kriegt der Film von Richard Curtis eine Fortsetzung:

Harry (Alan Rickman) und Karen (Emma Thompson) sind noch immer verheiratet, aber mässig glücklich.

gif: giphy

Juliet (Keira Knightley) und Mark (Andrew Lincoln) kommen nicht zusammen.

Dafür finden der kleine Sam (Thomas Sangster) und die herzige Joanna (Olivia Olson) ihr Glück.

Der Cast wird fast vollständig wiedervereint sein: Hugh Grant ...

und auch seine Natalie – die Schauspielerin Martine McCutcheons – machen wieder mit. Eigentlich alle, bis auf Emma Thompson und Alan Rickman, der letztes Jahr verstorben ist.

Dabei wollte Richard Curtis anfangs überhaupt kein Sequel schreiben:

«Ich hab nicht im Traum gedacht, eine Fortsetzung zu ‹Love Actually› zu schreiben, aber ich dachte, wär doch lustig, für 10 Minuten so zu tun und zu schauen, was alle so treiben. Wer ist am besten gealtert? Ich glaube, das ist die grosse Frage. Oder ist es so offensichtlich Liam?»

Ähm ... naja ... Bild: AP/Paramount Pictures

«Wir sind begeistert und dankbar, dass so viele vom alten Cast mitmachen. Es wird sicherlich ein sehr nostalgischer Moment, wenn wir wieder zusammenkommen, um alle Charaktere 14 Jahre später wieder zu erschaffen.»

Die Sause läuft übrigens am Red Nose Day, dem 24. März, auf BBC1!

Umfrage Und du so? Freude herrscht!

Ich fand den ersten Teil schon blöd.

Hugh Grant ist ein Unsympath. Er war fies zu Simone Meier!

Ich stecke in einer üblen Existenzkrise und habe wirklich keine Nerven, mich mit so einer verblödeten Frage zu beschäftigen.

2 Votes zu: Und du so?

0% Ich fand den ersten Teil schon blöd.

0% Hugh Grant ist ein Unsympath. Er war fies zu Simone Meier!

0% Ich stecke in einer üblen Existenzkrise und habe wirklich keine Nerven, mich mit so einer verblödeten Frage zu beschäftigen.

Hier noch der Video-Beweis: Video: watson.ch

Harrison Ford und seine bewegte Piloten-Karriere

Unser heiss geliebter «Indiana Jones»-Star ist leidenschaftlicher Hobby-Pilot. Er hat zwar schon einige Unfälle gebaut, aber auch Menschenleben gerettet. Karma, Baby!

Der neuste Vorfall ereignete sich auf dem kalifornischen John Wayne Airport: Harrison Ford ist beinahe in eine Boeing 737 mit 116 Insassen gedonnert, weil der 74-Jährige die Rollbahn mit der Landebahn verwechselte. Er konnte die Maschine glücklicherweise überfliegen.

«Sollte das Flugzeug da unter mir sein?», fragte er laut Berichten die Luftfahrtkontrolle. Ähm, ja. Aber Sie, Herr Ford nicht unbedingt über ihm.

Was den Schauspieler nun erwartet, ist noch unklar. Der Fall wird untersucht. Die Strafen für Landungen auf Rollbahnen reichen in den USA von Verwarnungen bis hin zum Verlust der Fluglizenz.

Ford hat schon mehrere Flugunfälle glimpflich überstanden!

- 2015 zog er sich bei einer Bruchlandung auf einem Golfplatz in Santa Monica Kopfverletzungen zu.

Bild: Damian Dovarganes/AP/KEYSTONE

- 1999 flog er bei einer Flugschau im County Ventura einen Helikopter zu Schrott.

- 2000 musste er mit einer Beechcraft Bonanza und sechs Insassen notlanden und schlidderte dabei über die Piste eines Airports.

Aber er hat auch schon Menschen gerettet!

- 2015 rettete er einen 13-jährigen Pfadfinder, der sich im Yellowstone National Park verirrt hatte. Cody hatte bereits eine Nacht in der vom Regen durchnässten Wildnis verbracht; er fror in seinen Sandalen und hatte Hunger. Der Junge fragte nicht nach einem Autogramm, denn er bekam etwas anderes von seinem berühmten Helden:

«Er schüttelte mir die Hand und umarmte mich. Das ist besser als ein Autogramm.»

- Im Jahr 2000 konnte die 20-jährige Sarah George den Table Mountain nicht mehr weiter besteigen. Sie war völlig dehydriert und litt unter der Höhenkrankheit. Ihre Freundin Megan Freeman forderte per Handy Hilfe an. Und wer kam angeflogen?

Ford! Er stellte sich dem County Sheriff zur Verfügung, sagte ihm, wenn sie Hilfe bräuchten, sei er zur Stelle. Und das war er. Gratis. Denn solche regulären Rettungseinsätze kosten ansonsten sehr viel Geld.

«Ich kann nicht glauben, dass ich in Harrison Fords Helikopter gekotzt habe!»

Sarah George erkannte ihren Retter nicht. Und reiherte dem Star auch noch in den Helikopter.

Seither ist Sarah ein Harrison-Ford-Fan. Sie hat sich sofort alle seine Filme angeschaut. Und natürlich gefällt ihr die Indiana-Jones-Trilogie (den vierten Teil hat es unserer Meinung nach nie gegeben) am besten.

Kazim Akboga ist tot

Der türkischstämmige Comedian Kazim Akboga wurde mit seinem Song «Is mir egal» so berühmt, dass er sogar zur Vorlage für den Werbesong der Berliner Verkehrbetriebe wurde.

BVG – «Is mir egal» feat. Kazim Akboga Video: YouTube/Weil wir dich lieben

Jetzt, mit 34 Jahren, ist Kazim Akboga tot. Wie das Magazin «MingaCity» schreibt, soll sich der Sänger vor eine U-Bahn geworfen haben. Dies wurde jedoch am Dienstagmorgen von der BVG dementiert, schreibt die «Bild».*

Kazims Managerin sagte dem Blatt weiter:

«Es ist letzte Woche passiert, wir und die Eltern stehen unter Schock. Der Vater von Kazim hat mir seinen Tod bestätigt, die Familie bittet um Respekt und möchte in Ruhe gelassen werden. Er hatte in letzter Zeit psychische Probleme und war deswegen auch in Behandlung im Krankenhaus. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.»

Kazim Akboga arbeitete viele Jahre lang in einem Kebabladen, dann wurde er Werbetexter. Doch diesen Job schmiss er und textete aus der Arbeitslosen-Laune heraus etwas Neues: seinen «Is mir egal»-Song:

«Keine Arbeit – is mir egal. Keine Geld – is mir egal. Roboter mit Senf – is mir egal. Zebra mit Blume – is mir egal.»

Dieter Bohlen und seine «Deutschland sucht den Superstar»-Jury anerkannte sein Genie allerdings nicht. Kazim schaffte es im Januar 2015 und im Folgejahr nicht in den Recall.

In seinem letzten Facebook-Video spricht er etwas verwirrt über Giesskannen und Glühbirnen:

«Is doch klar»

Auf seiner Facebook-Seite zeigen sich viele Fans erschüttert, einige aber halten sich nicht an die Respekts-Forderung der Familie, weshalb schon viele der Kommentare gelöscht werden mussten.

* In einer früheren Version dieses Artikels war das Gerücht noch nicht dementiert worden. Nun weiss man aber, dass sich Kazim Akboga nicht vor eine U-Bahn geworfen hat.

Bella Hadid hat Herzschmerz

Ein Beitrag geteilt von Bella Hadid (@bellahadid) am 4. Feb 2017 um 12:29 Uhr

Die schöne Bella ist ja die Exfreundin von Abel Tesfaye alias The Weeknd, der kurz nach der Trennung mit Selena Gomez zusammen gekommen ist. Beide Damen gehören zum Taylor-Swift-Trupp, aber so eng befreundet sind sie offenbar nicht. Für Bella ist das alles nicht so leicht zu verkraften. Das 20-jährige Model sagte der «Teen Vouge:»

«Es war meine erste Trennung, und so öffentlich. Als Aussenstehender könnte man denken, ich hätte das gut verkraftet. Aber es liegt dir immer schwer auf dem Herzen. Es wird lange wehtun.»

Aber sie gibt sich kämpferisch und höchst erwachsen: «Ich werde ihn immer respektieren und lieben», sagte sie weiter. Und das obwohl The Weeknd sie Gerüchten zufolge mit Selena betrogen hat!

bild: instagram/selenagomez, instagram/theweeknd

Wie immer, wenn es um Promis geht, kennen wir nicht die ganze Wahrheit. Denn vor einigen Wochen hat Bella Hadid noch ganz anders geklungen: Sie habe ihren Ex sogar vor Selena gewarnt. Selena wolle ihn nur ausnutzen! Zumindest behauptete dies das Klatschportal «TMZ».

Rihanna und ihr diamantbesetzter Flachmann

Die Grammy-Awards-Show dauert eine Ewigkeit. Deshalb hat sich Rihanna einen hübsch glitzernden Flachmann eingepackt ...

... und nippt frisch fröhlich daran. Das entgeht selbstverständlich auch der Kamera nicht.

Dieser verstohlene Blick!

Rihanna's that person who brings a flask to a "beer and wine only" wedding. pic.twitter.com/5eQuOlAdcX — PGP (@PostGradProblem) February 13, 2017

5 Grammys, 1 Panne und 1000 Tränen

Bild: MIKE BLAKE/REUTERS

Fünf Grammys sahnte die 28-jährige Adele ab, davon die in den drei wichtigsten Kategorien «Song des Jahres» – Hello, «Aufnahme des Jahres» – Hello und «Album des Jahres» – 25.

Leider verpatzte sie auch dieses Jahr ihren Live-Auftritt. Sie traf den Ton nicht, als sie in Gedenken an den verstorbenen George Michael seinen Song «Fastlove» zu singen begann. Dann brach sie ab und sagte: «Ich kann das nicht versauen, seinetwegen.» Adele entschuldigte sich – und bekam dafür Standing Ovations vom Publikum. Dann fing sie nochmal von vorne an:

Adele's tribute to George Michael at the #GRAMMYs 2017. pic.twitter.com/uDHL4wDyqf — Wolé II (@Kingwole) February 13, 2017

Ihre Konkurrentin Beyoncé hingegen wurde «nur» mit zwei Grammys («bestes zeitgenösssiches Album» – Limonade, «Bestes Musikvideo» – Formation) ausgezeichnet.

Bild: LUCY NICHOLSON/REUTERS

Doch von Rivalität ist bei diesen zwei Frauen rein gar nichts zu spüren. Mit tränenerstickter Stimme bedankte sich Adele bei ihrem grossen Idol:

Adele professes her love for Beyoncé and Lemonade while accepting her award for Album of the Year #GRAMMYs pic.twitter.com/8J9uWKV195 — BuzzFeed (@BuzzFeed) February 13, 2017

«Unmöglich, dass ich diesen Award annehme. Ich bin sehr dankbar und demütig, aber mein Leben ist Beyoncé. Das ‹Limonade›-Album ist einfach so monumental und so gut durchdacht, so freimachend, wir sahen alle eine andere Seite von dir, die du uns nicht immer zeigst. Wir vergöttern dich. Du bist unser Licht. Die Art, wie du uns fühlen lässt und vor allem meine schwarzen Freunde fühlen lässt, das macht sie stark und sie stehen für sich und ihre Rechte ein. Ich liebe dich. Das habe ich und werde ich für immer. Ich möchte, dass du meine Mama bist.»

Nach diesen rührenden Worten verbrach Adele ihren Grammy und übergab den einen Teil Beyoncé.

Bild: LUCY NICHOLSON/REUTERS

Und was hat Lady Gaga zu den Grammys getragen?

Das.

Bild: PAUL BUCK/EPA/KEYSTONE

Es ist offiziell: George Clooney und seine Amal bekommen Zwillinge!

Ein von Ellen (@theellenshow) gepostetes Foto am 9. Feb 2017 um 16:18 Uhr

George Clooneys Frau, die 39-jährige Menschenrechtsanwältin Amal, ist nun also wirklich schwanger mit Zwillingen. Man munkelt, in ihrem Bauch wüchsen ein Mädchen und ein Junge heran. Nicht nur die Clooneys macht der kommende Nachwuchs glücklich, auch Matt Damon, George Clooney langjähriger Freund, ist ganz begeistert und schwärmte von Amal:

«Sie ist umwerfend. Er hat den Jackpot geknackt. Auf jedem Level. Sie ist eine bemerkenswerte Frau. Die beiden werden grossartige Eltern sein. Diese Kinder haben solches Glück.»

Bild: Luca Bruno/AP/KEYSTONE

Da sind sie ja bekanntlich nicht die einzigen Promis ... Auch Beyoncé bekommt Zwillinge!

Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

Und wie diese Dame hier treffend feststellte:

Sad that there are more black people in Beyoncé right now, than in Trumps entire cabinet team. — Gráinne Maguire (@GrainneMaguire) February 1, 2017

Tom Jones datet Priscilla Presley doch nicht 💔

Bild: KEYSTONE

Der 76-jährige Waliser und «Sexbomb»-Sänger und die wunderbare 71-jährige Priscilla Presley wurden von Paparazzi «erwischt», als sie zusammen Abendessen waren. Das englische Klatschblatt «The Sun» hat in Jones Worten aber sofort Liebe gewittert:

«Wir sind seit langem befreundet. Sie ist eine reizende Dame. Wir geniessen unsere gemeinsamen Abende.»

Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Doch auch zu unserem Bedauern war das kein romantisches Date. Der Sprecher des Sängers sagte gegenüber dem «People Magazine»:

«Priscilla Presley und Tom Jones kennen sich schon sehr lange. Sie sind Teil eines grösseren Freundeskreises, der sich abends immer mal wieder trifft. Mehr ist an der Geschichte nicht dran.»

Jones war seit 1957 mit seiner Jugendliebe Melinda Trenchard verheiratet, doch sie starb letzten April an Krebs. Priscilla bekam ihren Nachnamen von ihrem Exmann, dem King of Rock 'n' Roll, Elvis Presley.

Bild: Uncredited/AP/KEYSTONE

Die Royals sprinten für einen guten Zweck

Bild: POOL/REUTERS

Herzogin Kate rannte zusammen mit ihrem Prinz William und dessen Bruder Prinz Harry beim diesjährigen London Marathon um die Wette. Anlass für den royalen Sprint war die Charity-Aktion für «Heads Together» – eine Initiative, die psychisch kranke Menschen unterstützt.

Auf den 50 Metern schaffte es Kate anfangs fast, ihren Gatten hinter sich zu lassen, doch dann überholte er sie doch noch. «Du hättest mich fast geschlagen!», hat er laut britischen Medienberichten beim Zieleinlauf gesagt. Unschlagbar war allerdings Prinz Harry.

Schau:

Ein von Kensington Palace (@kensingtonroyal) gepostetes Video am 5. Feb 2017 um 11:29 Uhr

Und gleich nochmals Royal-News: Meghan Markle zieht vielleicht bald zu Harry in den Kensington Palast

bild: ap/watson

Seit drei Monaten wissen wir: Die 35-jährige Schauspielerin Meghan Markle und Prinz Harry sind ein Liebespaar. Doch 5712 Kilometer Luftlinie und rund acht Flugstunden trennen die beiden. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Denn laut der «Sun» und der «Dailymail» will Markle Toronto den Rücken kehren, um bei ihrem Liebsten in London leben zu können.

Doch bereits im März muss sie wieder nach Kanada zurückkehren, die Dreharbeiten zur Serie «Suits» gehen weiter. Vertraute wollen allerdings wissen: Sie kommt nach London zurück! Und sie hat die Serien-Macher sogar gebeten, ihre Rolle zu streichen.

Jööö! Die Beckhams feiern ihren 17. Hochzeitstag

Ein von David Beckham (@davidbeckham) gepostetes Foto am 4. Jul 2016 um 1:05 Uhr

«Wow, heute vor 17 Jahren ist das passiert ... Ich hatte das Glück, jemanden zu finden, der denselben Drive hat und dasselbe will vom Leben ... Wir haben vier wundervolle Kinder erschaffen und ich kann mir keine fürsorglichere und liebevollere Mami für sie vorstellen. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, ich liebe dich ❤️❤️❤️❤️❤️»

Ein von Victoria Beckham (@victoriabeckham) gepostetes Foto am 4. Jul 2016 um 0:31 Uhr

«Ich fühle mich so geliebt und wirklich gesegnet 🙏🏻 Mein bester Freund, meine Liebe. Der gütigste Mann, der mich jeden Tag inspiriert 💕. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an den besten Ehemann und Vater der Welt!!»

Cara Delevingne ist ganz offensichtlich auch gegen einen Staatsbesuch Trumps in Grossbritannien

Ein von Cara Delevingne (@caradelevingne) gepostetes Video am 30. Jan 2017 um 23:54 Uhr

So wie über 1,5 Millionen ihrer Landsgenossen, die eine Petition gegen Trumps Besuch bei der Queen unterschrieben haben.

Ausserdem hat sich das britische Supermodel noch über das hier gewundert, das in Mexiko fabriziert wurde:

Ein von Cara Delevingne (@caradelevingne) gepostetes Foto am 30. Jan 2017 um 12:05 Uhr

Offenbar gibt es Trump-Krawatten, Trump-Jackets, Trump-Brillen, und, und, und.

Miley Cyrus freut sich über die Offenheit der Boy Scouts

Die US-amerikanischen Pfadfinder, die Boy Scouts, haben angekündigt, dass sie fortan Transgender-Kinder, die sich als Buben identifizieren, in ihren Kreis aufnehmen. Das freut natürlich Miley Cyrus, die sich mit ihrer Happy Hippie Foundation für Obdachlose, für Frauen, Männer, Schwule, Lesben, Transgender-Menschen und alle dazwischen einsetzt.

Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 30. Jan 2017 um 21:45 Uhr

«Es werde Licht! So viele schreckliche Nachrichten füllten unsere Gehirne die letzten Tage. Vergesst nicht zu lächeln! Es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können! Wir bewegen uns vorwärts! Wir werden niemals aufhören für unsere Rechte einzustehen! Der Wandel ist da! Wir müssen ihn nur wahr machen! Die Zukunft ist wundervoll! Gebt nicht auf!»

«Lasst die Flüchtlinge rein!»

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Der «Big Bang Theory»- Schauspieler Simon Helberg schritt mit seiner beschrifteten Frau Jocelyn Towne und einem Kartonschild über den roten Teppich. «Refugees Welcome» stand drauf. Auf seiner Frau las man den Satz «Let them in».

Eine klare Solidaritätsbekundung gegenüber den Menschen, die vom Einreiseverbot des US-Präsidenten Trump betroffen sind: Flüchtlinge sowie die Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Staaten.

Die beiden sind nicht die einzigen Promis, die Trumps Erlass kritisieren. Sogar Kim Kardashian hat sich auf Twitter zum Thema geäussert. Mit einem Wort: «Statistik».

Darunter hängte sie eine Grafik, der zu entnehmen ist, wie viele Amerikaner in den letzten Jahren durch islamistische Migranten getötet worden sind (2), und wie viele durch die Hand eines Amerikaners starben (11'737). Da fragt man sich direkt, wo das Einreiseverbot für Rasenmäher bleibt.

Pink hingegen postete den versöhnlichen Tweet des kanadischen Premierministers auf Instagram:

Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 28. Jan 2017 um 18:41 Uhr

Lindsay Lohan ist Erdogan-Fan

Ein von Lindsay Lohan (@lindsaylohan) gepostetes Foto am 27. Jan 2017 um 13:53 Uhr

Der Titelsong zu «Fifty Shades Darker» ist da

Hauptsächlich sitzen sie in sehr dunklen Zimmern, Zayn Malik fegt dramatisch Geschirr vom Tisch, später schmeisst er eine Lampe durch den Raum, offenbar, weil Taylor Swift nicht nach Hause kommt. Sie greift sich währenddessen in einer anderen düsteren Wohnung in sexueller oder sonst einer Verzweiflung ständig in ihren Pony rein. «I don't wanna live forever!», singen sie. Das werden sie ja auch gar nicht. Warum also diese Aufregung?

ZAYN, Taylor Swift – «I Don’t Wanna Live Forever» Video: YouTube/TaylorSwiftVEVO

Nun ja. Das Video muss ja die ganze Dramatik der Liebesgeschichte zwischen dem Peitschen schwingenden Christian (Jamie Dornan) und der halbbraven Anastasia (Dakota Johnson) aufnehmen, die es in «Fifty Shades Darker» bereits wieder nach der Peitsche gelüstet.

Der zweite Teil der Trilogie «Shades of Grey» startet in der Deutschschweiz am 9. Februar 2017.

Trailer – «Fifty Shades Darker» Video: YouTube/Fifty Shades

Mischa Barton wurde nach einem Anfall in eine Klinik eingewiesen

Wie das amerikanische Klatschportal «TMZ» berichtet, ist Mischa Barton im Krankenhaus. Sie ist laut Augenzeugen über ihrem Hinterhof-Zaun gehangen und hat – nur in ein weisses Hemd mit Krawatte gekleidet – wirres Zeug geschrien. Ihre Mutter sei eine Hexe, und: «Oh mein Gott, es ist vorbei! Ich fühle es und es ist zornig!» Dann fiel sie rückwärts hin.

Ein von Mischa Barton (@mischamazing) gepostetes Foto am 6. Jun 2016 um 19:08 Uhr

Nachbarn alarmierten den Rettungsdienst und der brachte die 31-jährige Schauspielerin ins Krankenhaus. Man befürchtete eine Überdosis Drogen. Nun wird sie psychologisch und medizinisch betreut.

Barton unterzieht sich immer wieder Entzugskuren, um vom Alkohol und den Drogen wegzukommen. 2009 war sie bereits einmal für längere Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Ihre Mutter Nuala, die «gierige Rabenmutter, die sich als Talent Managerin ausgibt», verklagte Mischa im letzten Frühling, weil diese sie um ihr Geld betrogen habe.

Die tanzende Emma Stone

Falls ihr «La La Land» noch nicht gesehen habt – für den Ryan Gosling und Emma Stone ziemlich sicher einen Oscar kriegen werden –, in etwa so wird in diesem Film getanzt:

Ein von Vanity Fair (@vanityfair) gepostetes Video am 26. Jan 2017 um 15:05 Uhr

Mel Gibson ist zum 9. Mal Vater geworden

Willkommen auf der Welt, Lars Gerald Gibson. Der Kleine ist das neunte Kind von Mel Gibson, der mittlerweile 61 Jahre alt ist. Für seine 35 Jahre jüngere Freundin Rosalind Ross ist es das erste.

In der Promiwelt gibt es allerdings noch einige ältere Vaterexemplare als Mel Gibson – hier die Liste:

Wenn deine Urenkel mit deinem Sohn spielen können: Die 22 ältesten Promiväter

Die Kelly Family ist wieder halbwegs vereint

Nach 18 Jahren ist es (endlich?) wieder so weit. Die Kelly Familie hat wieder zusammengefunden:

«Hallo ihr Lieben, wir sind nach so vielen Jahren endlich wieder zusammen im Studio und nehmen gemeinsam ein neues Album auf.»

Ein von Patricia Kelly (@patriciakelly.official) gepostetes Foto am 24. Jan 2017 um 1:40 Uhr

Das neue Album heisst «We Got Love» und erscheint am 17. März 2017.

Umfrage Warst du Kelly-Familiy-Fan? Hahaha. Genau. Und Hanson hab ich auch vergöttert. (Witz)

SOMETIMES I WISH I WERE AN ANGEEEEL, SOMETIMES ...

Diese Band ist so ziemlich das Grauenhafteste, was man sich anhören kann.

Ein Herz für die haarige Familie!

Kellogg's? Wer? Was?

WAS HEISST HIER WAR? ICH BIN NOCH IMMER FEUER UND FLAMME FÜR SIE!

Abstimmen 924 Votes zu: Warst du Kelly-Familiy-Fan? 20% Hahaha. Genau. Und Hanson hab ich auch vergöttert. (Witz)

24% SOMETIMES I WISH I WERE AN ANGEEEEL, SOMETIMES ...

27% Diese Band ist so ziemlich das Grauenhafteste, was man sich anhören kann.

5% Ein Herz für die haarige Familie!

19% Kellogg's? Wer? Was?

6% WAS HEISST HIER WAR? ICH BIN NOCH IMMER FEUER UND FLAMME FÜR SIE!

John ist mittlerweile 49, Jimmy 45, Kathy 53, Angelo 35, Patricia 47 und Joey 44. Es fehlen die 37-jährige Maite und der 39 Jahre alte Paddy – die beiden konzentrieren sich auf ihre Solokarrieren.

Zur Erinnerung: So haben sie geklungen. Und ausgesehen. Kelly Family – «An Angel». Video: YouTube/czajka1982

Bella Hadid mag's transparent

Ein von Bella Hadid (@bellahadid) gepostetes Foto am 16. Jan 2017 um 19:11 Uhr

Bella Hadid ist die jüngere Schwester von Gigi Hadid und debütierte dieses Jahr auf dem Laufsteg von «Victoria's Secret». Sie ist das aktuelle Gesicht sehr schicker Modehäuser wie Fendi, Moschino und Dior. Letzteres lud nach der Couture-Show an der Fashion Week in Paris zum Maskenball. Und so tauchte das 20-jährige Model da auf:

Ein von Bella Hadid (@bellahadid) gepostetes Foto am 26. Jan 2017 um 12:12 Uhr

In wenig Maske, dafür als durchsichtige Cinderella. Vielleicht war das Kleid auch einfach noch nicht ganz fertig. Oder Bella wollte damit ihren Ex-Freund – den Sänger Abel Tesfaye aka The Weeknd – beeindrucken.

Bella Hadid posted on Instagram stories. 💜 pic.twitter.com/2zJXWA7HCU — Bella Hadid Daily (@BellaHadidDaily) January 24, 2017

Nun ja, der ist ja jüngst mit Bellas Freundin Selena Gomez gesichtet worden. KNUTSCHEND. Nach einem romantischen Spaghetti-Dinner.

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTO GALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d — TMZ (@TMZ) January 11, 2017

Das hat dann wiederum Justin Bieber – der Ex von Selena – nicht verstehen können. Zum amerikanischen Klatschportal «TMZ» soll er gesagt haben:

«Ich kann mir keinen Weeknd-Song anhören! Das Zeug ist beschissen.»

So klingt das Zeug: Weeknd – «Starboy» Video: YouTube/TheWeekndVEVO

Channing Tatum lernt gerade Klavier spielen

Nun ja, nach Talent klingt es nicht so ganz. Aber Channing Tatum gibt sich wirklich Mühe, das sieht man am hohen Verkrampfungsgrad seiner Finger. Und der Gute spielt sogar Beethovens berühmtes Stück «Für Elise».

Ein von Channing Tatum (@channingtatum) gepostetes Video am 22. Jan 2017 um 16:05 Uhr

«Hahaha! Ich versuch' mein Neujahrs-Vorsatz ‹Neue Sachen lernen› umzusetzen. Aber mir selbst Piano spielen beizubringen, ist brutal. Ich muss ein paar richtige Lektionen nehmen. Das Lied ist viel zu schwierig.»

Ariana Grande macht ihre Fans hässig

«Warum?», fragst du dich an dieser Stelle sicherlich.

Spannung pur.

Versuch es erst, selbst zu erraten.

Umfrage Was hat Ariana Grande verbrochen? Sie hat etwas politisch Unkorrektes gesagt.

Sie hat etwas politisch Korrektes gesagt.

Sie hat sich der Selbstloberei schuldig gemacht.

Gar nichts.

I couldn't care less.

Abstimmen 2,519 Votes zu: Was hat Ariana Grande verbrochen? 15% Sie hat etwas politisch Unkorrektes gesagt.

10% Sie hat etwas politisch Korrektes gesagt.

25% Sie hat sich der Selbstloberei schuldig gemacht.

10% Gar nichts.

41% I couldn't care less.

Ein von Ariana Grande (@arianagrande) gepostetes Foto am 13. Jan 2017 um 11:24 Uhr

Der Post der Sängerin geht in Richtung «stinkendes Selbstlob». Und zwar hat Fräulein Grande folgende Worte auf Instagram geschrieben:

«Wenn du süss bist, aber auch das am härtesten arbeitende 23-jährige Wesen auf der Welt.»

Dazu setzte sie die Hashtags wie #süss, #aberauch #chefin und #seitjahrennichtgeschlafen.

Mitleid oder Anerkennung hat sie dafür eher weniger bekommen. Ihre Fans waren vielmehr empört über die arrogante Aussage ihres Idols und schrieben Dinge wie:

«Ich bin 17 und arbeite mehr als du es je müssen wirst. Es gibt siebenjährige Kinder, die härter arbeiten als wir beide zusammen. Vielleicht solltest du in ein Drittweltland gehen oder einen gewöhnlichen Job machen, dann wirst du einsehen, dass du ganz sicher nicht das am härtesten arbeitende 23-jährige Wesen auf Erden bist.»

Ein von Ariana Grande (@arianagrande) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 11:35 Uhr

Alicia Keys ist übrigens immer noch ungeschminkt ...

... und sieht wunderschön aus.

Ein von Alicia Keys (@aliciakeys) gepostetes Foto am 17. Jan 2017 um 6:38 Uhr

So sah Daniela Katzenberger mit 15 aus

Die Katze zeigt ihren über 2,5 Millionen Facebook-Fans, wie sie und ihre Mama Iris Klein im zarten Alter von 15 Jahren ausgesehen haben:

Bild: obs

Olivia Jones ist jetzt 6 Zentimeter kleiner

Ein von Olivia Jones (@oliviajoneshamburg) gepostetes Foto am 11. Dez 2014 um 4:03 Uhr

Die Drag Queen ist sagenhafte 2,10 Meter gross. Damit ist jetzt Schluss. Denn sie hat sich die Beine verkürzen lassen – in einer vierstündigen OP sind ihr Knochenstücke entfernt worden, wobei sie 6 Zentimeter Grösse verlor.

Grund dafür war aber nicht einfach nur Jones' Unzufriedenheit mit ihrem Körper:

«Das war keine Spontanaktion, ich habe mich zwei Jahre schlau gemacht, mit Experten gesprochen. Durch meine unterschiedlich langen Beine hatte ich eine schiefe Hüfte, und seit Jahren Rückenschmerzen, gegen die ich starke Mittel nehmen musste.» via promiflash

Bild: HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

Mit der Beinverkürzung konnte die Drag Queen also «zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen», wie sie im Interview mit der «Bild» verriet: «Ich fand mich schon lange ein paar Zentimeter zu gross, ich hatte eine falsche Körperhaltung wie eine Giraffe.»

David Hasselhoff weilt in Österreich

Genauer kühlt sich The Hoff nach seinem Sauna-Aufenthalt im Schnee des Skigebiets Saalbach – Hinterglemm ab.

Ein von David Hasselhoff (@davidhasselhoff) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 2:49 Uhr

Dort gibt er übrigens am 14. Januar auch ein Konzert! Und der Eintritt ist frei!

Ein von David Hasselhoff (@davidhasselhoff) gepostetes Video am 8. Jan 2017 um 23:03 Uhr

Cara Delevingne stellt eine berechtigte Frage

Ein von Cara Delevingne (@caradelevingne) gepostetes Foto am 15. Dez 2016 um 19:12 Uhr

Das britische Topmodel hat da mal eine wichtige Frage. Und dafür zitiert sie die Schauspielerin Betty White, die uns einst in der Rolle von Rose Nylund in «Golden Girls» beglückte:

«Warum sagt man: ‹Lass dir ein paar Eier wachsen?› Eier sind schwach und sensibel. Wenn du taff sein willst, lass dir eine Vagina wachsen. Die kann eine Menge vertragen.»

Bild: AP

Zum Abschluss: Wenn Promis ihre Renaissance erleben



(rof)

