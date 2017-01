Olivia Jones ist 6 Zentimeter kleiner, und Jeff Goldblum ist mit 64 nochmal Vater geworden

Damit ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt, was die berühmten Menschen so alles treiben, kriegt ihr hier die neusten Trennungs-, Verliebtheits- und Hochzeitsgerüchte – angereichert mit hübschen Instagram-Bildern und lustigen Tweets der Stars.

Jeff Goldblum wird nochmal Vater – mit 64

Bild: AP/FR33460 AP

Jeff Goldblum ist nicht der einzige Promi, der im eher hohen Alter Vater wird. Der Letzte, der damit für Aufsehen sorgte, war Mick Jagger: Mit 73 Jahren wurde der «Rolling Stones»-Star zum achten Mal Papi. Und seit Mai 2014 ist er sogar Urgrossvater.

Nun ist es auch bei Jeff Goldblum wieder so weit. Vor einem Jahr ist sein Sohn Charlie Ocean geboren, aktuell ist seine 30 Jahre jüngere Frau Emilie Livingston in der 15. Schwangerschaftswoche – und sehr glücklich über den kommenden Familienzuwachs.

Round and round we go! I'm 15 weeks pregnant in this shot and I'm SO… https://t.co/z8JDMFjtS9 — Emilie Goldblum (@emchka) January 14, 2017

So sah Daniela Katzenberger mit 15 aus

Die Katze zeigt ihren über 2,5 Millionen Facebook-Fans, wie sie und ihre Mama Iris Klein im zarten Alter von 15 Jahren ausgesehen haben:

Bild: obs

Olivia Jones ist jetzt 6 Zentimeter kleiner

Ein von Olivia Jones (@oliviajoneshamburg) gepostetes Foto am 11. Dez 2014 um 4:03 Uhr

Die Drag Queen ist sagenhafte 2,10 Meter gross. Damit ist jetzt Schluss. Denn sie hat sich die Beine verkürzen lassen – in einer vierstündigen OP sind ihr Knochenstücke entfernt worden, wobei sie 6 Zentimeter Grösse verlor.

Grund dafür war aber nicht einfach nur Jones' Unzufriedenheit mit ihrem Körper:

«Das war keine Spontanaktion, ich habe mich zwei Jahre schlau gemacht, mit Experten gesprochen. Durch meine unterschiedlich langen Beine hatte ich eine schiefe Hüfte, und seit Jahren Rückenschmerzen, gegen die ich starke Mittel nehmen musste.» via promiflash

Bild: HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

Mit der Beinverkürzung konnte die Drag Queen also «zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen», wie sie im Interview mit der «Bild» verriet: «Ich fand mich schon lange ein paar Zentimeter zu gross, ich hatte eine falsche Körperhaltung wie eine Giraffe.»

David Hasselhoff weilt in Österreich

Genauer kühlt sich The Hoff nach seinem Sauna-Aufenthalt im Schnee des Skigebiets Saalbach – Hinterglemm ab.

Ein von David Hasselhoff (@davidhasselhoff) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 2:49 Uhr

Dort gibt er übrigens am 14. Januar auch ein Konzert! Und der Eintritt ist frei!

Ein von David Hasselhoff (@davidhasselhoff) gepostetes Video am 8. Jan 2017 um 23:03 Uhr

Olivia Wilde trainiert ...

Ein von Olivia Wilde (@oliviawilde) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 14:21 Uhr

«Es gibt nichts Cooleres als ein hervorstechendes Umkleide-Selfie. Ich musste den exakten Farbton meines Holy-fuck-purpur-Gesichtes dokumentieren.»

Phoenix und Rooney ❤️️?!?

In der Munkelküche Hollywoods wird gerade darüber gerätselt, ob Joaquin Phoenix und Rooney Mara ein Paar sind. 2013 kamen sich die beiden im Science-Fiction-Drama «Her» nahe, doch der Sprecher des Schauspielers betonte stets, dass die Zwei nur Freunde seien.

Doch nun verriet eine Quelle der «New York Post», dass sich Phoenix und Mara bei ihrem Dreh zum Bibelfilm «Maria Magdalena» verliebt hätten. Maria liebt Jesus also wirklich!

Die beiden würden jede freie Minute zusammen verbringen, und hätten sogar die Verleihung der Golden Globes geschwänzt, um Zeit «zusammen in der Wüste» zu verbringen. Das klingt schon wieder unheimlich biblisch. Ob es auch wirklich wahr ist?

Nach letztem Wissenstand ist Mara nämlich mit dem Regisseur Charlie McDowell liiert. Gesichtet wurden sie allerdings schon lange nicht mehr gemeinsam.

Freuet euch, oder auch nicht!

Am 9. Februar startet die neue Staffel «Germany's Next Topmodel» auf ProSieben. Heidi Klum freut sich schon wahnsinnig auf die neuen Meeeeedchen.

Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Video am 10. Jan 2017 um 10:06 Uhr

Eine neue Serie: «Santa Clarita Diet»

Diesen seltsamen Namen trägt die neue Netflix-Serie, in der Drew Barrymore Menschenfleisch isst. Jep, eine Kannibalen-Serie!

bild: via jezebel

Barrymore spielt Sheila, die Gattin von Joel (Timothy Olyphant) und lebt mit ihrer Tochter Abby (Liv Hewson) in Santa Clarita, einem Vorort von Los Angeles. Zufrieden ist sie nicht mit ihrem Leben. Doch dann stirbt sie – wie und warum, das weiss man noch nicht –, kommt aber wieder zurück. Und bringt grossen Hunger mit. Auf Menschenfleisch.

Und was macht Kim Kardashian so?

Sie ist wieder aktiv auf Instagram! Seit dem dramatischen Überfall hat sie einzig etwas auf ihrem «Kimoji»-Account gepostet – natürlich handelte es sich dabei um einen wackelnden Hintern. Jetzt bespielt sie aber wieder ihr ureigenes Instagram-Profil. Und zwar mit Fotos, die durchdrungen sind von einer gehörigen Portion Familiengeist.

Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 9:54 Uhr

Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 3. Jan 2017 um 10:56 Uhr

Der Dreh von «Sex and the City 3» ist bestätigt

Das schreibt zumindest das Klatschblatt «Radar Online». Und dem ist leider nicht immer zu vertrauen. Wir wollen es aber trotzdem mal zu Kenntnis nehmen: Die Hauptdarstellerinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) hätten ihre Verträge bereits unterschrieben.

Bild: AP Warner Bros.

ABER NICHT KIM CATTRALL! Also bitte. Ein Film ohne die schlüpfrige Samantha? Man sollte sich sowieso wenig von einem dritten Film versprechen und dann auch noch ohne die unflätigen Sprüche der blonden Legende?!

Sie sei eben mit ihrem «Sex and the City»-Spin-off sehr beschäftigt, in dem sie die Hauptrolle bekam. Na gut. Vielleicht können wir darauf hoffen. Aber gemeinhin ist es ja schon eher so, dass jegliche Versuche, eine gute Geschichte immer wieder neu zu beleben und partout nicht enden zu lassen, grandios scheitern.

Und der charmante Channing Tatum wieder mal

Ein von Channing Tatum (@channingtatum) gepostetes Foto am 22. Dez 2016 um 14:25 Uhr

Er lese ja eigentlich eher weniger solche Magazine, schreibt der Schauspieler unter seinen Post.

«Aber wenn ich sowas lese, dann die Cosmopolitan mit meiner unglaublich schönen Frau drauf.»

Da ist einer stolz.

«How I Met Your Father» kommt

Die Erfolgsserie «How I Met Your Mother» bekommt einen Ableger: Nach der Geschichte der Mutter soll nun die des Vaters folgen – allerdings mit neuen Darstellern. Wie «Deadline» berichtet, hat der US-Sender Fox offiziell die Planung des Spin-Offs aufgenommen.

Bereits 2014 kündigten die Produzenten nach dem Serien-Aus ein Spin-Off zur beliebten Sitcom an, doch es blieb bei der Pilotfolge «How I Met Your Dad» mit Greta Gerwig in der Hauptrolle der Sally. Offenbar gab es Differenzen zwischen den verantwortlichen Fernsehsendern.

Tyrion Lannister fährt sein Töchterchen spazieren

Peter Dinklage, unser Lieblingsdarsteller aus «Game Of Thrones», ist mit seiner Tochter unterwegs. Seit 2005 ist er mit der Theaterregisseurin Erica Schmidt verheiratet, die gemeinsame Tochter kam 2011 zur Welt. Ihren Namen will der Schauspieler den Medien allerdings nicht verraten.

Ein von Peter Dinklage (@peterdinklage) gepostetes Foto am 15. Dez 2016 um 7:45 Uhr

Tyrion Lannister für immer!

Cara Delevingne stellt eine berechtigte Frage

Ein von Cara Delevingne (@caradelevingne) gepostetes Foto am 15. Dez 2016 um 19:12 Uhr

Das britische Topmodel hat da mal eine wichtige Frage. Und dafür zitiert sie die Schauspielerin Betty White, die uns einst in der Rolle von Rose Nylund in «Golden Girls» beglückte:

«Warum sagt man: ‹Lass dir ein paar Eier wachsen?› Eier sind schwach und sensibel. Wenn du taff sein willst, lass dir eine Vagina wachsen. Die kann eine Menge vertragen.»

Bild: AP

James Blunt: Der selbstironischste Promi aller Zeiten

Den britischen Singer-Songwriter muss man einfach mögen ...

If you thought 2016 was bad - I'm releasing an album in 2017. — James Blunt (@JamesBlunt) 13. Dezember 2016

Kanye West würde es gut tun, sich eine Scheibe James-Blunt-Bescheidenheit abzuschneiden ...

So sieht es aus, wenn Emilia Clarke Eis läuft

Drachenfliegen kann die «Game of Thrones»-Schauspielerin offenbar besser als Eislaufen. Unter ihren Post schreibt sie:

«Profis nennen es ‹The Running (Wo)Man›». Die Realität aber nenne es: «Der Moment, bevor du auf deinen Arsch fällst.»

Ein von @emilia_clarke gepostetes Video am 9. Dez 2016 um 11:08 Uhr

Joaquin Phoenix kämpft nun auch gegen die Wollindustrie

Joaquin Phoenix ist Veganer, trägt kein Leder und engagiert sich seit Langem für die Tierschutzorganisation PETA. In seinem neuesten Video prangert er die Wollindustrie an.

«Es ist naiv zu glauben, das Scheren würde den Schafen keinen Schaden zufügen.»

Heimlich erstellte Videoaufnahmen von Wollfarmen hätten ihm die Augen geöffnet, führt er aus. Mitleid und Trauer empfindet der Schauspieler, wenn er sich diese Bilder anschaue. Auch mit den Arbeitern, die unter so grässlichen Bedingungen ihren Lebensunterhalt verdienen müssten. Was die Brutalität des Scherens noch fördere, sei die Tatsache, dass die Arbeiter nicht nach Stundenlohn, sondern in der Regel nach Wollmenge bezahlt würden.

Sein Fazit lautet: Kauft vegane Wolle!

Zum Abschluss: 100 Mal Hollywood mit vielen Zigis

(rof)

