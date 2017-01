Es ist das erste ausführliche Interview, das Paris Jackson bisher gegeben hat. Die Tochter des 2009 verstorbenen Michael Jackson sprach mit dem renommierten amerikanischen Musik-Magazin «Rolling Stone» über den Tod ihres Vaters, ihre Suizidversuche und einen sexuellen Übergriff.

Die 18-jährige Jackson ist überzeugt davon, dass ihr Vater «absolut» ermordet wurde.

«Er liess durchblicken, dass jemand es auf ihn abgesehen hatte», sagte sie über den «King of Pop». «Einmal erklärte er: ‹Sie werden mich eines Tages umbringen.›»

Es sei offensichtlich, dass es sich um einen Mord handle.

«Alles deutet darauf hin. Es klingt wie eine totale Verschwörungstheorie und wie Bullshit, aber alle echten Fans und alle in der Familie wissen es. Das war gestellt. Es ist Blödsinn.»

Paris war elf Jahre alt, als Michael am 25. Juni 2011 an einem Herzstillstand – Folge einer Medikamenten-Überdosis – verschied. Sein Arzt Conrad Murray wurde wegen fahrlässiger Tötung zur Maximalstrafe von vier Jahren verurteilt. Paris macht Murray zwar Vorwürfe, glaubt aber, dass mehr dahintersteckt:

«Damals war Michael erschöpft, weil er an der Vorbereitung seiner Comebacktournee war. Ich will Gerechtigkeit, aber es ist ein Schachspiel. Ich versuche, meine Bauern auf die richtige Weise zu bewegen. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen.»

Auch über ihre Depressionen und ihren Drogenmissbrauch sprach Paris mit «Rolling Stone». Sie seien eine Folge der Tatsache, dass «ein viel älterer und vollkommen unbekannter Mann mich sexuell belästigt hat, als ich 14 Jahre alt war», sagte sie.

«Ich will nicht zu genau darauf eingehen, aber es war keine gute Erfahrung. Ich hatte solche Probleme damit, dass ich es niemandem erzählen konnte.»

Sie habe darauf reagiert, indem sie sich selbst verletzte. Das konnte sie jahrelang vor ihrer Familie geheim halten.

Erst als sie 2013 nach einem Suizidversuch in ein Krankenhaus kam, wurde ihre Situation publik. «Ich hasste mich und hatte überhaupt kein Selbstvertrauen», sagt sie über diese Zeit.

Die Gerüchte, Michael sei gar nicht der leibliche Vater seiner drei Kinder, fegt sie vom Tisch. «Er wird immer mein Papa sein, Punkt.»