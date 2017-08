Der grosse Quiz-Marathon – danach weisst du alles über dich und deine Katzen

Katzen brauchen viel Freiraum und Ruhe. Stehen sie am Fenster, ist das oft ein Zeichen, dass sie jenem Bedürfnis nachgehen wollen. Das Licht, das aber auf die empfindlichen Katzenaugen ist viel zu hell und ungesund; das Fenster müsste also abgedunkelt werden. Und die Katze würde ich auf Diät setzten, sie ist zu dick.

Ich gehe ihr nach, um zu sehen, was sie vor mir Geheim hält. Vielleicht ein Spiel, das sie ohne mich spielt? Auf jeden Fall werde ich sie mit Küssen und Streicheln davon überzeugen, dass sie es in meiner Nähe am besten hat.

Es kommt ganz drauf an auf welche Art und Weise sich die Katze zurückhaltend verhält. Ich achte mich dabei primär auf die Anzahl Augenblinzler pro Minuten. Sind es über 18, ist alles in Ordnung. Sind es jedoch weniger als 18, überprüfe ich Körpertemperatur und Schwanzmuskulatur und bringe sie gegebenenfalls zum Arzt.

Die kriegt sich schon wieder ein, bis dahin guck' ich mir süsse Katzenbilder auf catson an und lass meine Mieze in Ruhe.

5. Wie interpretierst du diesen Gesichtsausdruck? piximus

Haha, das sieht aus als würde sie stuhlen und dazu «My Heart Will Go On» singen. Katzen sind so lustig.

Oh ja, ich kenne diesen Blick! Sie will mit mir zu Britney Spears singen. Ich hole gleich die Karaoke-Mikrophone und den Glitzer-Rock. «Ups, we did it again …! 🎤 »

Die mächtige Ausdrucksstärke von Katzen beeindruckt mich immer wieder. Wie sie ihren Weltschmerz so authentisch und ohne Wort, nur mit Gesten, ausdrücken kann, macht mich fast ein bisschen neidisch.