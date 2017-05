Bahnhof Olten: Zwei Tote bei Personenunfall ++ keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Beim Bahnhof Olten SO sind am Montagmorgen kurz vor 7:30 Uhr zwei Personen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Solothurn hielten sich die beiden Personen aus noch ungeklärten Gründen im Gleisbereich auf, wo sie in der Folge von einem einfahrenden Zug erfasst und getötet wurden.

Die Staatsanwaltschaft Solothurn hat zusammen mit der Kantonspolizei Solothurn unverzüglich zur Klärung des Hergangs und der Umstände aufgenommen. Derzeit bestünden, so die Kapo Solothurn, keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Der Personenunfall führte zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Ab 9 Uhr verkehrten die Züge wieder fahrplanmässig. (sda)

In einer früheren Version des Artikels schrieben wir von einem möglichen Suizid. Dies basierte auf Polizeiinformationen, die mittlerweile zurückgezogen wurden. Die Umstände bleiben unklar zurzeit.

