NET-METRIX-ZAHLEN NOVEMBER 2014

Die Trafficzahlen vom November sind da

Der November stand ganz im Sinn der Award-Ehrungen in den Bereichen «Best Swiss App 2014» und «Digital Marketer of the Year». Diesen feierlichen Trunkenheiten folgte ein Käterchen: eine leichte Korrektur bei den Zahlen.

758'000 verschiedene Geräte (Unique Clients) haben im November auf watson zugegriffen. Dabei wurde 4'081'000 (Visits) Mal besucht, wobei insgesamt 18'171'000 Seitenaufrufe (Page Impressions) stattfanden.

