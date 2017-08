bild: watson

Rückblick: Eine Woche alles zum Thema Ernährung und Essen

watson hat die die Themenbeilage neu erfunden: als ausführliches, zeitlich begrenztes Online-Dossier zu einem spezifischen Thema. Die erste Ausgabe behandelte das Thema «Food» – präsentiert wurde sie von unserem Kunden Coop.

Während einer Woche – vom 13. bis zum 19. Juli – befassten sich sämtliche Ressorts von watson neben dem Tagesgeschäft intensiv mit Essen und Ernährung. Sie beleuchteten die Thematik von allen Seiten, erklärten ökonomische und ökologische Hintergründe, zeigten historische und künftige Entwicklungen auf und gaben Tipps und Tricks für den Alltag.

Auf dem Newsportal können Geschichten – im Gegensatz zur klassischen Printbeilage – auch multimedial erzählt werden und werden so für den Leser noch attraktiver. So gab es Quizze, Fotoduelle, Videos mit Rezepten und Lifehacks. Insgesamt wurden in dieser Woche rund 60 Artikel veröffentlicht.

Ermöglicher der Food-Woche war Coop, der sämtliche Artikel sponserte. Wie beim Native Advertising konnte sich der Kunde so in einem Umfeld präsentieren, dass seine Markenwerte und Marketingziele optimal unterstützt. Die Redaktion hatte bei der Auswahl und Umsetzung der Geschichten freie Hand.

Mit seinem Engagement erhielt Coop eine aussergewöhnliche Präsenz auf watson und konnte User direkt in ihrer gewohnten Umgebung ohne Streuverluste ansprechen. Der Kunde war auf allen Teasern und in allen Artikeln mit seinem Logo präsent, am Storyende zusätzlich mit einer Infobox samt Verlinkung.

Insgesamt wurden die Artikel der Themenwoche fast 200'000 Mal angeklickt und haben in über Social Media 14'000 Shares und Likes erzeugt.



Spezialwochen für weitere Themen sind bereits in Planung. Kontaktieren Sie unser Sales-Team, wenn Sie mit Ihrer Marke diese aussergewöhnliche Woche sponsern möchten.

